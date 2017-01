Turecká polícia podnikla po útoku v nočnom klube ďalšie razie

Polícia a tímy určené na špeciálne operácie uskutočnili razie vo štvrti Silivri, kde zatkli nezverejnený počet príslušníkov čínskej moslimskej menšiny Ujgurov. Zadržaní sú podozriví z „pomáhania strelcovi a z jeho podpory“.

Pre podozrenia v súvislosti s útokom v exkluzívnom nočnom klube Reina počas osláv príchodu nového roka je vo väzbe už najmenej 39 ďalších ľudí vrátane 11 žien.

K zodpovednosti za masaker sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), ktorá uviedla, že útok bol odvetou za vojenské operácie Turecka v severnej Sýrii. Väčšinu obetí útoku tvorili cudzinci z Blízkeho východu.

Turecká vláda oznámila, že strelec, ktorý z miesta činu unikol taxíkom, bol úradmi identifikovaný, ale jeho meno Ankara nezverejnila. Početné turecké médiá priniesli zábery podozrivého vrátane selfie videa nafilmovaného na istanbulskom námestí Taksim.

Provládny denník Sabah uviedol, že podozrivý je kirgizský občan narodený v roku 1988. V okolí Istanbulu, na hraničných priechodoch a letiskách bola sprísnená bezpečnosť, aby muž nemohol ujsť z Turecka.

Podpredseda vlády Numan Kurtulmuš v interview pred denník Hürriyet a ďalšie médiá naznačil, že za útokom možno stoja „zahraničné tajné služby“, pričom poukázal na „profesionálny“ spôsob podniknutia útoku.

„Podľa môjho názoru nie je možné, aby páchateľ uskutočnil takýto útok bez nejakej pomoci. Vyzerá to ako dielo tajných služieb. Preverujeme všetky súvislosti,“ citoval vicepremiéra denník Hürriyet v dnes zverejnenom rozhovore.

Pri stredajšej operácii v meste Izmir na západe Turecka polícia zatkla skupinu približne 20 podozrivých. Agentúra Anadolu uviedla, že podozriví pochádzajú z prevažne moslimskej Dagestanskej republiky v Ruskej federácii, ako aj z čínskej moslimskej menšiny Ujgurov a zo Sýrie.

Podľa dostupných informácií žili zatknutí so strelcom v dome údajnej džihádistickej bunky IS v stredotureckom meste Konya. Na policajnú stanicu bolo odvedených aj zhruba 20 detí, ktoré žili so zadržanými osobami.