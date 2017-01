Nemecko sprísni zákony, aby sa útok v Berlíne neopakoval

Na týchto i ďalších opatreniach sa dnes dohodli nemeckí ministri vnútra a spravodlivosti Thomas de Maiziére a Heiko Maas, ktorí tak chcú zabrániť opakovaniu predvianočného útoku z Berlína.

Pri útoku kamiónom na vianočných trhoch v nemeckej metropole Tunisan Anis Amri minulý mesiac zabil 12 ľudí a ďalšie desiatky zranil. Masaker vyvolal v spolkovej republike veľkú diskusiu aj preto, že Amriho niekoľko mesiacov sledovali nemecké tajné služby a Nemecko sa ho tiež neúspešne pokúšalo vrátiť do jeho vlasti. Navrhované opatrenia majú do budúcnosti nemeckým orgánom v podobných prípadoch uľahčiť postup.

Obaja ministri sa dohodli napríklad na tom, že pre uchádzačov o azyl, ktorí klamú o svojej identite, bude zavedená povinnosť pobytu na určitom mieste. Do budúcnosti by tiež malo byť jednoduchšie vziať do väzby neúspešného uchádzača o azyl, ktorý môže predstavovať nebezpečenstvo a ktorého chce Nemecko poslať to jeho krajiny pôvodu.