Trump chce zrušiť Obamacare už budúci týždeň

Náhradný plán by vraj mal byť k dispozícii o niekoľko týždňov. Republikánsky šéf Senátu Mitch McConnell konštatoval, že Trumpove zámery nie sú v rozpore s plánmi zastupiteľov.

Rovnako ako bola zdravotná reforma známa ako Obamacare jedným z ústredných bodov Obamovho politického programu, je teraz aj jedným z hlavných terčov, na ktorý sa zameriava kritika od Trumpa. Už počas volebnej kampane dal niekoľkokrát jasne najavo, že zrušenie a náhrada Obamovho štátneho poistného programu bude jeho prioritnou úlohou už v prvých týždňoch vládnutia.

Trump dnes v rozhovore pre denník The New York Times poslancov Kongresu vyzval, aby Obamacare hlasovaním zrušili čo najskôr, pokiaľ možno už budúci týždeň. Žiadne dôvody pre odklad vraj nie sú. Náhrada by mala byť schválená „veľmi skoro nato,“ čakať chce Trump nanajvýš len niekoľko týždňov.

O Obamovej reforme sa v USA už niekoľko rokov vášnivo diskutuje. Demokratickí zástancovia štátneho poistného plánu argumentujú tým, že vďaka nemu získalo prístup k zdravotnému poistenia 20 miliónov Američanov. Podľa republikánskych kritikov je reforma nákladná. Štát podľa nich nemá právo na podobné opatrenia, ktoré škodia voľnému trhu a poškodzujú konkurenčné prostredie zdravotných poisťovní.

Skoré zrušenie Obamacare podľa mnohých amerických expertov môže vyvolať chaos, ktorý povedie ku krachu zdravotných poisťovní a nákladným zásahom štátu. Ešte väčšie škody podľa nich môže spôsobiť unáhlená náhrada, o ktorej povahe zatiaľ nie sú žiadne informácie. Trumpov viceprezident Mike Pence nedávno vyhlásil, že náhrada za Obamacare môže byť pripravená za niekoľko mesiacov.

Kontroverzné reakcie vyvolalo aj dnešné stretnutie Donalda Trumpa s Robertom Kennedym mladším, synom bývalého slávneho senátora rovnakého mena a synovcom prezidenta Johna Kennedyho. Kennedy mladší je ekologickým aktivistom a vyhláseným odporcom očkovania.

Práve budúcnosť vakcinácie detí má byť predmetom skúmania špeciálnej skupiny, ktorej vedenie dnes Trump zveril práve Kennedymu. Aj budúci prezident sa totiž pozerá na očkovanie s nedôverou a niekoľkokrát túto prax tvrdo kritizoval. Názor Kennedyho, že vakcinácia môže spôsobiť autizmus, Trump podporil na twitteri. Podľa odborníkov ale pre podobné tvrdenia neexistujú žiadne dôkazy.