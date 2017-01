Orbán sa búri proti Bruselu

Pravda

Maďarský premiér zavelil v novom roku do ďalšieho útoku proti prisťahovalcom i Bruselu. Viktor Orbán v piatok potvrdil, že jeho vláda sa vracia k systému automatického zadržiavania všetkých migrantov vrátane tých, čo v súlade so zákonom vstúpia do krajiny a požiadajú o azyl. Na posúdenie svojej žiadosti budú musieť počkať zavretí v detenčných centrách.