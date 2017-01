Na Kryme je v pohotovosti pluk vyzbrojený systémom S-400 Triumf

„Je to po prvý raz, čo na Kryme vstúpil do bojovej pohotovosti tento jedinečný komplex protivzdušnej obrany,“ uviedol veliteľ 4. armády vzdušných síl a protivzdušnej obrany Viktor Sevastianov na ceremónii, ktorá sa konala v meste Feodosija za účasti vojakov i veteránov.

Podľa Sevastianova tento komplex nie je určený len na obranu Krymského polostrova, ale aj časti Krasnodarského kra­ja.

Výzbroj protilietadlového raketového pluku na Kryme bola doplnená o pokročilé systémy S-400 v roku 2016, uviedla agentúra TASS. Spresnila, že systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.

Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.