Kosovský prezident: Srbsko má v pláne obsadiť časť Kosova

V rozhovore s agentúrou Reuters to uviedol kosovský prezident Hashim Thaci. Vzťah susedných balkánskych krajín sa v posledných dňoch vyhrotil v súvislosti so snahou Belehradu vyslať do bývalej juhosrbskej provincie špeciálny srbský vlak.

Srbskí predstavitelia v sobotu v Belehrade vyprevadili vlak ruskej výroby ozdobený srbskými vlajkami, kresbami kostolov, kláštorov a stredovekých miest. Vlak bol v 20 jazykoch pokrytý nápisom Kosovo je Srbsko, bol v ňom k dispozícii internet a cestujúci obsluhovali hostesky oblečené do srbských národných farieb. Namiesto Kosovskej Mitrovice ale vlak skončil neďaleko kosovsko-srbských hraníc a nakoniec sa vrátil dnes okolo štvrtej hodiny ráno späť do srbskej metropoly. Jazdu srbská strana zastavila údajne pre informácie, že kosovskí Albánci sa na vlak chystajú zaútočiť. Podľa inej z verzií naopak vlak na hraniciach zastavili špeciálne kosovské jednotky.

Podľa srbského prezidenta Tomislava Nikoliča kroky Kosova ukazujú, že chce vojnu s Belehradom. Jeho kosovský náprotivok povedal, že cieľom celej akcie s vlakom bolo „vyprovokovať“ Kosovčanov a vytvoriť tak zámienku pre Srbsko, aby mohlo vojensky zasiahnuť a obsadiť severnú časť Kosova. V tejto oblasti žije asi 50 000 Srbov, ktorí nesúhlasia s nezávislosťou krajiny a chcú byť opäť pod nadvládou Belehradu.

„Srbským zámerom je použiť tento vlak, ktorý dostali darom od Ruska, najprv na to, aby odrezali severnú časť Kosova a potom ho pripojili k Srbsku. Ide o krymský model,“ uviedol Thaci.

Kosovo vyhlásilo jednostrannú nezávislosť od Srbska v roku 2008. Belehrad ju ale nikdy neuznal a snaží si zachovať vplyv najmä na severe krajiny. V nedeľu o situácii v oblasti rokovala dokonca srbská bezpečnostná rada štátu. Prezident Nikolič následne pohrozil vyslaním srbských vojakov späť do Kosova. „Ak budú zabíjať Srbov, pošleme tam armádu, všetci tam pôjdeme, aj ja,“ vyhlásil srbský vodca, ktorý býval členom ultranacionalis­tickej Srbskej radikálnej strany.

Spojené štáty vyzvali Belehrad aj Prištinu, aby sa vyhli „nebezpečné rétorike“. „Kosovo je suverénnou, nezávislou krajinou a my rešpektujeme právo Kosova spravovať, kto a čo prekročí jeho hranice,“ uviedla vo svojom vyhlásení americká ambasáda v Prištine. „Vyzývame obe strany, aby sa vyhli nebezpečnej rétorike a pokračovali v normalizácii vzťahov,“ dodala.

S americkým veľvyslancom v utorok rokoval srbský prezident Nikolič. Po stretnutí uviedol, že politika USA spôsobila v regióne „ťažkosti“. Ako dodal, dúfa, že nová Trumpova administratíva bude oveľa viac podporovať srbskú politiku.