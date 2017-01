Prezident Gambie vraj odíde, kríza v krajine by sa tým mohla skončiť

Dlhoročný vládca Gambie Yahya Jammeh odstúpi a odíde do exilu. Agentúre Reuters to povedal poradca novozvoleného prezidenta Adamy Barrowa. Odovzdanie moci Barrowovi požadovali západoafrické štáty, ktorých vojaci do Gambie vo štvrtok pod záštitou OSN vstúpili. Na stranu Barrowa sa pridal aj náčelník generálneho štábu gambijskej armády.

Jammeh odmietal odísť, pretože spochybnil výsledky volieb z minulého decembra. V utorok v krajine vyhlásil trojmesačný výnimočný stav.

Členovia Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) s podporou BR OSN v Gambii od štvrtka vojensky intervenovali. Jammehovi dali ultimátum, aby v piatok opustil úrad prezidenta. Chceli tiež, aby z bezpečnostných dôvodov odišiel do exilu. Útočisko by podľa skorších správ mohol nájsť napríklad v Mauritánii.

Najmenej dvadsať obrnených vozidiel bolo v piatok prítomných v pohraničnom meste Karang. Podľa svedkov sa vozidlá nepohybovali, zrejme čakali na rozkaz.

Bezpečnostná rada OSN už skôr jednomyseľne schválila rezolúciu, ktorá vyjadruje „plnú podporu ECOWAS v jej záväzku zabezpečiť rešpektovanie vôle gambijského ľudu vyjadrenej výsledkami volieb z 1. decembra“. Rezolúcia požaduje pokojné odstúpenie doterajšieho gambijského vládcu. Jammeh to však zatiaľ odmieta, pretože neuznáva výsledky volieb; tento týždeň vyhlásil v krajine výnimočný stav.

V dôsledku napätej politickej situácie v Gambii z krajiny od 1. januára tohto roka utieklo do susedného Senegalu 45 000 osôb, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s odvolaním sa na správu senegalskej vlády. Väčšinu z nich tvoria deti. Ak sa situácia diplomaticky nevyrieši, je možné, že krajinu opustia ďalší, myslí si OSN. Senegal je vraj v súčasnej chvíli pripravený prijať až 100 000 osôb.

Gambia za polstoročie poznala iba dvoch prezidentov – Dawda Jawara a Yahya Jammeho, ktorý sa k moci dostal v roku 1994 pučom. Organizácia na ochranu ľudských práv ho obviňuje zo smrti mnohých politických odporcov, z potláčania práv homosexuálov a tiež z prísneho prístupu k médiám.