Operácia Guľový blesk, alebo ako vyzerá striedačka v Bielom dome

„Celý dom musí byť taký, aký ho chce mať prichádzajúca rodina,“ hovorí bývalý hlavný ceremoniár Bieleho domu Stephen Rochon. No nikto sa nesmie ničoho dotknúť, kým Obamovci neodídu na dnešnej inaugurácii.

„Na všetko je necelých päť hodín,“ dodal Rochon, ktorý v úlohe ceremoniára pôsobil v rokoch 2007–2011, teda aj vtedy, keď sa vBielom dome striedali George W. Bush s Obamom v januári 2009. A zatiaľ čo Rochon sledoval zo severnej stĺpovej siene, ako od Bieleho domu naposledy odchádza limuzína Bushovcov, zamestnanci sa chystali na americkú verziu operácie Guľový blesk.

„Hneď ako som dal signál, všetci sa pustili do akcie,“ spomína Rochon. A tou „akciou“ myslí uskutočnenie detailne naplánovaného presunu sa zapojením všetkých prítomných. Všetky osobné predmety odchádzajúcej prezidentskej rodiny musia byť starostlivo zbalené a odsťahované. A všetky predmety patriace nastupujúcej prvej rodine treba nasťahovať a vybaliť.

Koberce, po ktorých dnes Donald Trump bude kráčať, budú tie, o ktoré jeho rodina požiadala. Kreslo, do ktorého si sadne, si sám vybral,tak ako aj ostatný nábytok či už ako nový alebo zo skladu historického nábytku, ktorý bol v Bielom dome už použitý.

Aj keď Obamovci samozrejme vedia, že sú v Bielom dome posledný deň, s úzkostlivou starostlivosťou sa dohliada na to, aby sa prvá rodina do posledného okamihu cítila ako doma. Nikto nechce, aby mal odchádzajúci prezident pocit, že ho „niekto vykopáva“, dodal Rochon.

Kľúče od domu sa odovzdávajú v tej istej chvíli ako zamestnanie – keď nový prezident zloží prísahu. Odchádzajúci prezident vidí dom taký, aký ho celý čas poznal, a nastupujúci prezident vojde „do svojho“. V medziobdobí sa Biely dom zmení v ruchom hučiaci včelí úľ.

Keď Trump prevezme rezidenciu v Bielom dome, jeho manželka Melania a desaťročný syn Barron sa k nemu nepripoja. Najmenej do júna budú ďalej bývať v budove Trump Tower v New Yorku, aby najmladší z Trumpových potomkov nemal narušenú školskú dochádzku.

Okrem logisticky nesmierne náročnej úlohy je deň výmeny prezidentov v Bielom dome často tiež veľmi emotívnou záležitosťou pre zamestnancov aj pre prvú rodinu. Rochon spomína, ako sa ráno v deň Obamovej prvej inaugurácie zišli všetci zamestnanci vo Východnej izbe, aby sa rozlúčili s Bushovcami, ktorým slúžili osem rokov a mnohí ich poznali aj z predchádzajúcich rokov počas prezidentovania Georgea H.W. Busha.

„Je to veľmi smutná chvíľa, aby som bol úprimný. Ako by ste strácali priateľa, nielen zamestnanca alebo zamestnávateľa,“ povedal Rochon. Tento vzťah podľa jeho slov funguje, pretože zamestnanci Bieleho domu sú mimo politiky a sústreďujú sa výlučne na pohodlie prvej rodiny – a to dokonca ešte pred tým, než vedia, kto sa ňou nakoniec stane.