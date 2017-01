Biely dom bude teraz aj rodinný podnik

Medzi jeho najbližších poradcov bude patriť zať Jared Kushner, manžel Ivanky Trumpovej. Nový prezident, zdá sa, vkladá do neho skutočne mimoriadne nádeje. Podľa Trumpa by mohol Kushner viesť rokovania o izraelsko-palestínskej mierovej dohode.

Veľa šťastia, Jared Kushner!

Je to gigantická úloha pre 37-ročného podnikateľa v oblasti realít a médií bez akýchkoľvek predchádzajúcich diplomatických a zahraničnopoli­tických skúseností. Kushner si však očividne získal Trumpovu dôveru počas prezidentskej kampane ako šikovný politický stratég, ktorý sa nebojí ísť ani do riskantnej taktiky. To, že je manželom pravdepodobne najobľúbenejšieho Trumpovho dieťaťa, tiež určite zaváži.

"Želám vám veľa šťastia, Jared Kushner. Skutočne,“ uviedol v komentári pre televíziu CNN Aaron David Miller, ktorý sa podieľal na izraelsko-palestínskych rokovaniach za demokratických aj republikánskych prezidentov. "Bol by som rád, keby môj svokor do mňa vkladal toľko dôvery. Pracoval som na izraelsko-palestínskej otázke dlhšie, ako je Jared Kushner na svete, ale bez veľkého úspechu. Tak prečo mu nedať šancu? Fakt, že Trump je ochotný zveriť takú dôležitú úlohu zaťovi, ktorý pravdepodobne bude patriť k jeho najbližším poradcom, zaručí, že sa tejto veci dostane mimoriadnej pozornosti. No aj tak je šanca na úspech malá,“ napísal Miller.

Kushnerovo pôsobenie v úlohe prezidentského poradcu si vyslúžilo aj veľa kritiky. Keďže bude pôsobiť priamo v prezidentskom tíme, asi sa na neho nevzťahuje zákon o tom, na akých miestach nemôžu pôsobiť príbuzní šéfa Bieleho domu. Kushner sa však aj tak pohybuje na veľmi tenkom ľade. Podľa jeho právnikov si bude dávať pozor, aby sa vyhol prípadnému konfliktu záujmov. Je to však vôbec možné, keď bol doteraz spolumajiteľom realitného biznisu v hodnote niekoľko miliárd dolárov?

"Je to klasický prípad zneužívania právomocí, keď zamestnáte príbuzného,“ vyhlásil pre CNN Larry Noble z Centra pre legálnu kampaň. "Problém je, že keď to urobíte, je potrebné pýtať sa prečo. Moja rada pre prezidenta by bola, aby dodržiaval zákony súvisiace s rodinkárstvom. Vznikli práve preto, aby šéf Bieleho domu nezamestnával príbuzných. Vrátane zaťa,“ povedal Noble.

"Trumpova rodina však bude výraznou súčasťou Bieleho domu. Najmä pár Ivanka a Jared Kushner. Sťahujú sa do Washingtonu z New Yorku. On bude dôležitým poradcom. Ivanka bude pravdepodobne zase plniť niektoré úlohy prvej dámy, kým sa jej nevlastná mama nasťahuje do Bieleho domu,“ reagovala pre Pravdu Katherine Sibleyová, odborníčka na modernú americkú históriu na Univerzite svätého Jozefa vo Filadelfii.

Ivanka a Melania

Expertka upozorňuje na fakt, že Donald Trump bude v Bielom dome sprvu slamený vdovec. Jeho manželka Melania totiž zostáva v New Yorku. Dôvodom vraj je, aby syn Barron (10) nemusel do letných prázdnin meniť školu.

"Je to bezprecedentné pre prvú dámu. V Bielom dome nebude niekoľko mesiacov. Žiadna z prvých dám nečakala tak dlho. Ani tie, ktoré mali malé deti,“ pripomenula Sibleyová.

"V dnešných dňoch Američania očakávajú, že prezidentských kandidátov budú počas kampane sprevádzať partneri. Bolo preto skutočne hodné zaznamenania, že Melania Trumpová už v predvolebnom boji chýbala,“ reagovala pre Pravdu Stacy Corderyová, odborníčka na úlohu prvých dám v histórii. "Bolo to prekvapujúce aj preto, že je očividné, že je zvyknutá na pozornosť. Takže bolo nezvyčajné, že Melaniu Trumpovú republikáni využili tak málo,“ myslí si Corderyová. Podľa expertky sa však dá predpokladať, že postupne prevezme úlohu prvej dámy.

Napriek tom, že Trumpová bola počas kampane takmer neviditeľná, nevyhla sa niekoľkým problémom. Na republikánskom zjazde, kde manžel akceptoval prezidentskú nomináciu, predniesla reč, ktorej časť bola odkopírovaná z prejavu Michelle Obamovej. Americký bulvár tiež zverejnil jej nahé fotografie. Sú z čias, keď pracovala ako modelka. Melania Trumpová bude tak prvou manželkou amerického prezidenta, ktorú videli obyvatelia USA nahú.

Veľa sa špekulovalo aj o tom, že jej úlohu v Bielom dome prevezme skôr Ivanka. Tá si berie voľno vo svojej firme. Z prvej dámy by bola prvá dcéra.

"Dokonca sa objavili správy, že z úradu prvej dámy vo východnom krídle Bieleho domu sa stane úrad prvej rodiny. Trumpov tím to však poprel. Bez ohľadu na názov úradu, Ivanka bude v Bielom dome,“ uviedla pre Pravdu Diana Carlinová, odborníčka na politickú komunikáciu z univerzity v St. Louis.

Podľa expertky to, samozrejme, nie je prvý raz, čo sa americký prezident obklopuje príbuznými. "Bobby Kennedy, brat Johna Fitzgeralda Kennedyho, bol ministrom spravodlivosti. Prezidentovi Dwightovi Eisenhowerovi radili syn John a brat Milton. Trumpovci sú rodinnou firmou, a to je model, ktorý poznajú,“ vysvetľuje expertka. "Tri staršie deti Donalda Trumpa sa aktívne zapojili do kampane. Neformálne, a v prípade Jareda Kushnera ako špeciálneho poradcu aj formálne, budú súčasťou vlády. Ako Trump povedal na tlačovej konferencii minulý týždeň, jeho dvaja synovia preberú rodinný biznis, aby sa vyhol konfliktu záujmov. A nebudú sa rozprávať o podnikaní. Samozrejme, to neznamená, že nebudú diskutovať o politike. Len by sa to nemalo týkať obchodov,“ pripomenula Carlinová.