Nová pevnosť na kolesách

Nepochybne je to najbezpečnejšie osobné auto na celom svete. Vynovená prezidentská limuzína síce nedosahuje vysokú rýchlosť, ale na druhej strane pôsobí ako malá pevnosť s pneumatikami. Cadillac One je vozidlo, ktoré odvčera slúži Donaldovi Trumpovi.

Detaily auta podliehajú štátnemu tajomstvu, ale podľa fotografií a na základe indícií experti vedia opísať podstatné veci. Vývojári ho vybavili najnovšími prvkami, aby sa šéf Bieleho domu presúval s pocitom maximálne možného bezpečia. Podobne ako to bolo s limuzínou Baracka Obamu, aj pri veľkom aute pre Trumpa svedčí o sile panciera, že dvere sú také silné, že človek ich takmer ani nedokáže otvoriť zvnútra. Vzdušná nepriepustnosť obra na kolesách je zabezpečená nemožnosťou stiahnuť okienko; to sa dá urobiť jedine vedľa šoféra.

Niekoho možno prekvapí, že Cadillac One, ktorý má prezývku monštrum, môže nabrať maximálnu rýchlosť 100 km/h. Je to však postačujúci údaj na tachometri, pretože limuzína slúži na jazdu cez mestá. „Prezident USA sa vozí v aute iba vtedy, keď má jeho cesta trvať nanajvýš 30 minút,“ vysvetlil server News. Pri dlhších vzdialenostiach šéf Bieleho domu lieta vrtuľníkom alebo špeciálom Air Force One.

Prezidentská limuzína vyzerá ako model Cadillac Escalade. „Viac má však spoločné s obrneným tankom,“ poznamenal portál Nine.

Mimochodom, Cadillac je takpovediac Trumpov veľmi dobrý známy. Približne pred tridsiatimi rokmi si objednal auto tejto značky. Vyrobili ho špeciálne preňho. Malo výbavu, nad ktorou sa súčasní motoristi už len pousmejú, ale v tom čase išlo o výdobytky v automobilovom interiéri, o akých iní mohli akurát snívať – fax a malý televízor s vypuklou obrazovkou. Samozrejme, že nechýbal minibar s obľúbenými nealkoholickými nápojmi magnáta, keďže je známym odporcom alkoholu.