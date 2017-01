Putinova hra s novým lídrom USA: Hop alebo trop?

„Vedie ho k tomu jeho fixná idea, že hlavným ekonomickým súperom a možným vojensko-politickým protivníkom USA je Čína. Uvažuje v duchu studenej vojny, a rozhodol sa rozdeliť Čínu a Rusko,“ povedal pre Pravdu.

Čo Putin očakáva od Trumpa? ====== Predovšetkým môže vychádzať z toho, že ich vzťah nie je zaťažený bremenom zlej minulosti ani predsudkov. Naopak, existujú medzi nimi náznaky vzájomnej sympatie. Trump sa stavia k Putinovi ako k človeku kladne. Nazdáva sa, že sa s ním bude schopný dohodnúť. Vníma to aj ako príležitosť na naplnenie svojich osobných ambícií v zmysle: profesionálni politici sa nedohodli, ja sa však dohodnem, mám vlastné možnosti, osvedčené ťahy z podnikateľského prostredia, tak prečo by som s ním nedokázal spraviť biznis? Navyše, Putin zrejme ráta s tým, že Trump mu bude schopný ponúknuť niečo nové.

Čo by to malo byť? Rusko by si napríklad želalo kompromis v otázke Ukrajiny. Prirodzene, aj so zrušením sankcií, ktoré USA na Rusko uvalili za zabratie Krymu a jeho rolu v konflikte na východe Ukrajiny.

O možnosti zrušenia sankcií Trump hovoril už v predvolebnej kampani. Čo za to môže od Putina chcieť?

Trump podľa mňa pristupuje k Rusku ako k Sovietskemu zväzu. Riadi sa tým, čo robil Nixon a Reagan. Aj oni začínali svoje vzťahy s Moskvou spustením rozhovorov o jadrovom odzbrojení. Trump chce postupovať v tomto štýle, na základe osvedčeného receptu.

On je však v podstatne inej pozícii, ako boli Nixon a Reagan.

Nielen, že je v inom postavení, je aj iná doba, s inými okolnosťami a inými vojenskými arzenálmi. Navyše Nixon i Reagan mali za sebou úplne inú minulosť, na rozdiel od Trumpa ich nik nemohol podozrievať z promoskovských postojov. Nový prezident USA to nebude mať ľahké. Obvineniam, že ho Putin drží v hrsti, sa len ťažko vyhne. Musí však vychádzať zo stavu, aký je. Nemá renomé Reagana s jeho protikomunistickou minulosťou a musí byť pripravený na odpor v Kongrese, kde mu chýba podpora nielen u demokratov, ale aj u mnohých republikánov. Odporcovia ho budú kritizovať za to, že pracuje pre Rusko. Jeho možnosti preto budú viac obmedzené, ako mali jeho predchodcovia.

Môžu mu domáci kritici zabrániť v zblížení s Ruskom?

Začali na tom pracovať ešte predtým, ako sa ujal úradu. Správy tajných služieb o ruských kybernetických útokoch, ktoré mali poškodiť jeho súperku Hillary Clintonovú, ako aj únik zložky, kde sa tvrdí, že ruské tajné služby údajne majú na Trumpa zozbieraný kompromitujúci materiál finančného i sexuálneho charakteru, to všetko sú prostriedky na zúženie jeho manévrovacieho priestoru. Viacerí senátori pracujú aj na tom, aby Kongres potvrdil sankcie, ktoré prijal prezident Barack Obama a jeho nástupca ich tak nemohol jednoducho zrušiť. V otázke Sýrie tiež nebude ľahké dohodnúť sa, pretože aj keď Trump osobne proti Bašárovi Asadovi zrejme nič vážnejšie nemá, tak americké politické elity ho odmietajú uznať za prijateľného partnera pre povojnové usporiadanie. To je ďalší obmedzujúci faktor. Treba tiež rátať s tým, že Trump, keď pocíti, že sa mu nedarí dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčil, môže ich rázne zmeniť, ako to neraz predviedol aj vo volebnej kampani. On totiž nerozmýšľa strategicky, ale ako biznismen, takticky. Je zvyknutý dosahovať v krátkych časových úsekoch veľké výsledky. A ako to u podnikateľov býva, keď nedosiahnu rýchly úspech, začnú sa oň pokúšať v úplne inej sfére. Celá tá hra o zlepšenie vzťahov Ruska s USA preto môže byť hop alebo trop.

Dá sa vôbec normalizácia vzťahov s Ruskom dosiahnuť rýchlo?

Myslím si, že ťažko. Aj vzhľadom na protirečivý charakter Trumpovho tímu, ako aj odpor, ktorý sa proti nemu formuje v Kongrese, to rozhodne nebude jednoduché. A Trump bude navyše potrebovať efektné ústretové kroky zo strany Ruska, ktoré by mohol ukázať svojim kritikom. Pritom Rusko zase ráta s ústretovými krokmi z jeho strany. Zostáva otázne, či tieto dve veľké očakávania bude možné naplniť.

Rusko pozvalo na rokovanie o urovnaní v Sýrii, ktoré sa na budúci týždeň má začať v Astane, aj novú americkú administratívu…

Áno, Rusko pozvalo, ale Irán ju tam nechce. Rusko preto bude musieť manévrovať medzi USA a Iránom. Trump je naladený voči Teheránu vyslovene nepriateľsky, považuje ho za hrozbu. Navyše Irán svoj postoj teraz pritvrdil. Kým Rusko vníma Trumpa ako svoju šancu, tak Irán v ňom vidí pre seba vážnu hrozbu. A aby to žonglovanie bolo ešte krkolomnejšie, Moskva by mala obrúsiť nielen hrany medzi Washingtonom a Teheránom, ale zladiť tieto nesúrodé záujmy ešte aj s Ankarou.

Trump netají svoj zámer pritvrdiť postoj nielen voči Iránu, ale aj Číne. Rusko s oboma týmito krajinami udržiava dobré vzťahy. Nebude to ďalšia prekážka pre zblíženie Ruska s USA?

Irán so Spojenými štátmi má historický konflikt, Washington sa obáva, že Teherán by mohol vyrábať jadrové zbrane. Trump sa tiež jednoznačnejšie ako Obama stavia na stranu Izraela, ktorý Irán považuje za smrteľnú hrozbu. Rusko, naopak, v Iráne vidí reálneho partnera. V prípade Číny ide o niečo iné. Pre Trumpa je Čína konkurent. A pre Rusko je to veľmi protirečivý partner. Ešte pred troma rokmi sa usilovalo o maximálne zblíženie s Čínou, hovorilo sa o obrate na východ, teraz nádejí ubudlo. Moskva nechce byť mladšou sestrou Pekingu, vníma ho dvojako, ako partnera i ako riziko. Spolupráca momentálne nie je veľmi aktívna. Napríklad sa predpokladalo, že Číňania môžu kúpiť veľký balík Rosnefti, ale napokon z toho nič nebolo. Preto predpokladám, že v otázke Číny nájde Rusko s USA spoločnú reč ľahšie, ako pri Iráne. V sýrskej vojne je totiž Irán pre Rusko spojencom, s ktorým bojuje na spoločnej strane. S Čínou sa do takej miery nezblížilo.

Trump naznačil, že Moskva môže získať jeho priazeň aktívnou rolou v boji proti islamistickému terorizmu. Využije to?

Rusko nechce uviaznuť v sýrskej vojne, ako kedysi v Afganistane. Svoju účasť chce udržať na obmedzenej miere. Zasahuje len do lokálnych operácií, keď má pocit, že úspech má zaručený. Pustiť sa do masívnych bojov s takzvaným Islamským štátom by však znamenalo nechať sa vtiahnuť do veľkej vojny. Ak Trump navrhne Putinovi partnerstvo v zmysle „pošli tam ďalších vojakov, ktorí budú bojovať s Islamským štátom“, tak odpoveď ruského prezidenta bude veľmi zdržanlivá.

Moskva však reagovala pomerne chladne aj na návrh Trumpa na jadrové odzbrojenie.

Diabol sa totiž môže skrývať v detailoch. Čo konkrétne je Trump pripravený ponúknuť, to zatiaľ nevieme.

Trump s ústretovými gestami voči Putinovi naďalej nešetrí. Najnovšie odkázal, že mu dôveruje rovnako ako nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.

Zdá sa dokonca, že k ruskému prezidentovi má bližšie ako k spolkovej kancelárke. Tú ostro kritizoval za imigračnú politiku, kým Putinovi nič nevyčítal. Americké médiá doslova páčia z Trumpa kritické slová na adresu Putina, a on stále odoláva. Tým, že nemeckú kancelárku postavil na roveň s ruským prezidentom, si do nej rypol a jemu vyslovil kompliment.

Prečo sa podľa vás Trump tak upol na Putina?

Vníma ho ako potenciálneho partnera, s ktorým môže vyhrať súboj s podľa neho neúspešnými profesionálnymi politikmi. Tí, ako sa nazdáva, nesprávne odhadli ruského prezidenta, ktorého je on schopný vidieť reálne. A v neposlednom rade ho k tomu vedie jeho fixná idea, že hlavným ekonomickým súperom a možným vojensko-politickým protivníkom USA je Čína. Uvažuje v duchu studenej vojny, a rozhodol sa rozdeliť Čínu a Rusko.

Dokedy nechá Trump Putinovi otvorené okno príležitosti?

Nemusí to trvať dlho. Politik, keď cíti, že sa nepriblížil k výsledku, tak to zvyčajne trpezlivo skúša druhý, tretí, štvrtý raz. A biznismen prenáša ťažisko inde. Odpíše straty a pustí sa do nového projektu.

Pri takejto mentalite orientovanej na rýchly úspech je možné aj to, že ak sa nedostaví, tak sa rusko-americké vzťahy ešte zhoršia? Alebo majú pravdu tí, čo tvrdia, že tie vzťahy sú už také pokazené, že odteraz sa môžu iba zlepšovať?

Horšie to už asi nebude. Nádeje, ktoré sa s príchodom Trumpa pre Rusko vynorili, sa však môžu i nemusia naplniť.