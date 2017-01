Chce Trump s Čínou iba vyjednávať alebo aj bojovať?

"Spojené štáty si určite zaistia svoje záujmy,“ vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Reagoval tak na otázku, či Trump súhlasí s vyhlásením svojho nominanta na ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona. Ten počas vystúpenia v Senáte uviedol, že USA zamedzia Číne prístupu na umelé ostrovy, ktoré si vybudovala v Juhočínskom mori a na ktorých má aj vojenské zariadenia.

Biely dom sa k tomuto vyhláseniu prihlásil. "Je to otázka toho, či sú tieto ostrovy v medzinárodných vodách a nie sú súčasťou Číny. Zaistíme obranu medzinárodného územia, aby ho nemohla ovládnuť jedna krajina,“ povedal Spicer.

Čo sa deje v Juhočínskom mori

O časť Juhočínskeho mora vedú územné spory viaceré krajiny. Peking v oblasti agresívnou politikou posilňuje svoj vplyv. V mori vybudoval viaceré umelé ostrovy, ale minulý rok prehral spor na medzinárodnom arbitrážnom súde. Čína však verdikt odmietla. Územné nároky si v oblasti robia Filipíny, Taiwan, Malajzia, Vietnam a Brunej.

"Vláda v Pekingu sľúbila, že bude rešpektovať voľnú plavbu v Juhočínskom mori. Sú tu však dve výnimky. Týkajú sa teritoriálnych vôd, na ktoré si Čína robí nárok pri umelo zväčšených ostrovoch. A otázkou je tiež prístup cudzích vojenských plavidiel do exkluzívnej ekonomickej zóny, ktorá siaha od pobrežia 200 námorných míľ (370,4 kilometra),“ pripomenul pre Pravdu Jonathan Holslag, autor knihy Budúca vojna Číny s Áziou.

Čo v tejto situácii urobia USA? Námorná sila Spojených štátov je jedným z garantov voľnej plavby po moriach, čo je nevyhnutné pre globálny obchod. Na druhej strane kritici Washingtonu vyčítajú, že neratifikoval Konvenciu OSN o námornom práve. To podľa nich oslabuje pozíciu Ameriky z medzinárodného hľadiska.

Aj nad tvrdými slová adresovanými Číne niektorí experti krútia hlavou. Sú totiž možno až na hrane vojenského konfliktu. "Blokáda Číny, čo by bolo nevyhnuté, aby sme jej zamedzili prístup na ostrovy, by bolo vyhlásenie vojny,“ uviedla pre agentúru Reuters Mira Rapp-Hooperová z washingtonského Centra pre novú americkú bezpečnosť.

James Comney. Ten krátko pred voľbami potvrdil opätovné otvorenie vyšetrovania aféry so súkromným e-mailovým serverom, ktorý Hillary Clintonová používala, keď slúžila ako šéfka americkej diplomacie. Preverovanie prípadu, ktoré nič nedokázalo, menej ako dva týždne pred voľbami demokratku podľa niektorých pozorovateľov stálo víťazstvo vo voľbách. Podľa servera Politico Trump na pondelkovom stretnutí s politickými lídrami zopakoval klamstvo, že by vyhral voľby aj na celkový počet odovzdaných hlasov, lenže milióny boli sfalšované. Neexistuje však o tom žiadny dôkaz.

"Trumpova vláda už začala kresliť červené čiary v Ázii, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopná dodržať. Ale aj tak môžu mať veľký vplyv na destabilizáciu vzťahov s Čínou, môžu vyvolať krízu a ukázať svetu, že Spojené štáty nie sú partner, na ktorého sa dá spoľahnúť,“ myslí s odborníčka na Juhočínske more. Peking vyhlásil, že Amerika nie je účastníkom sporu v oblasti.

"Naliehame na USA, aby rešpektovali fakty, rozprávali a konali s rozvahou, aby nenarušili mier a stabilitu v Juhočínskom mori,“ citoval Reuters Chua Čchun-jing, hovorkyňu čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Podľa nej bude Peking rokovať priamo s krajinami regiónu, aby sa dohodli na pokojnom riešení. Chua vyhlásila, že kroky jej krajiny v Juhočínskom mori boli racionálne a spravodlivé.

O tomto tvrdení sa dá určite pochybovať. Zdá sa však, že ani viaceré krajiny, ktoré majú s Pekingom spory, nechcú zájsť do krajnosti a tvrdý zásah USA v Juhočínskom mori by asi neprivítali. Najviditeľnejšie je to v prípade Filipín. Ich kontroverzný prezident Rodrigo Duterte urobil smerom k Pekingu viacero ústretových krokov.

Dlhodobé následky

Podľa odborníka na Čínu Andrewa Nathana z Kolumbijskej univerzity tak Trump hrá nebezpečnú hru, aj keď nie je jasné, čo chce dosiahnuť.

"Jednou interpretáciu môže byť, že prezident a niektorí jeho poradcovia adresujú tvrdé slová Pekingu v súvislosti s Juhočínskym morom a Taiwanom, aby ich použili ako páku pri rokovaniach o prístupe amerického tovaru a služieb na čínsky trh. Konsenzus v zásade je, že Čína využíva niektoré neférové postupy, aby znemožnila v krajine zahraničné investície a predaj cudzích produktov,“ pripomenul pre Pravdu Nathan. "No prevláda aj názor, že používať strategické a vojenské problémy na to, aby sa táto situácia zlepšila, je nebezpečné. Ale práve toto možno Trump sleduje,“ uviedol expert.

Nathan si myslí, že prezident sa tiež môže snažiť Čínu vojensky izolovať tým, že mení prístup k otázkam Taiwanu a Juhočínskeho mora. "V tomto prípade však nedáva zmysel, že zároveň oslabuje spojenectvá s Japonskom a Južnou Kóreou,“ vysvetľuje Nathan. "Ale možné je jednoducho aj to, že Trump nemá žiadny ucelený plán. Len načúva rôznym poradcom a nerozmýšľa nad tým, že jeho vyhlásenia môžu mať dlhodobé následky,“ dodal expert.