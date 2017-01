Vo Švédsku súdia novinára, ktorý pomohol sýrskemu chlapcovi do krajiny

Reportér Fredrik Önnevall, ktorý čelí za prevádzačstvo až dvojročnému väzeniu, tento týždeň vyhlásil, že svoj čin ani v najmenšom neľutuje. Informovala o tom agentúra AFP.

Novinár, ktorý o svojom čine nakrútil dokumentárny film, je súdený spoločne s dvoma členmi svojho štábu, kameramanom a tlmočníkom. Obaja s jeho rozhodnutím vypočuť prosbu osamelého sýrskeho chlapca a odprevadiť ho cez hranice do Švédska súhlasili.

Bol to zločin?

Prokurátorka Kristina Amilonová pred začatím súdneho pojednávania uviedla, že prípad sa týka dodržiavania zákonov, nie morálky. „Z právneho hľadiska ide o prípad prevádzačstva,“ podotkla. Poukázala na to, že novinári časť cesty viezli Sýrčana autom, ktoré za svoje peniaze prenajali, určovali trasu a chlapca sprevádzali.

Obhajoba naopak tvrdí, že žurnalisti boli iba chlapcovými spoločníkmi na ceste. Chlapec si sám platil vlak, autobus a trajekt, ktorými sa do Švédska dostávali. Sám si tiež zariadil doklady. „Išlo tu o dokument, ktorý opisuje cestu migranta z Grécka do Švédska,“ vyhlásil právnik Björn Benschöld.

Önnevall a jeho kolegovia v roku 2014 v Grécku natáčali pre švédsku televíziu SVT dokument o reakcii európskych nacionalistických strán na príliv migrantov a filmovali život utečencov na ceste. Narazili pritom na pätnásťročného Sýrčana, ktorý sa chcel dostať do Švédska za svojím bratrancom.

„Svoje rozhodnutie neľutujem“

„Vezmite ma so sebou,“ požiadal vtedy chlapec Önnevalla. V dokumente je vidieť, ako táto otázka švédskeho novinára zaskočí, nakoniec ale súhlasí. „Trvalo mi desať, možno pätnásť minút, než som tú otázku vstrebal, pochopil, o čo ma žiada, a rozhodol sa,“ zaspomínal štyridsaťtriročný novinár v rozhovore s agentúrou AFP v juhošvédskom meste Malmö, kde čelí súdu. „Všetko som si ujasnil, keď som si povedal: ‚S ktorým rozhodnutím budem schopný žiť v budúcnosti?‘,“ Do­dal.

Trojica Švédov následne zrušila svoj let do Švédska, aby mohla chlapcovi pomôcť. „Som si istý, že sme sa zachovali správne, že to nebol zločin,“ vyhlásil Önnevall s tým, že chlapec sa chystal riskovať svoj život.

Mladý Sýrčan totiž pôvodne na radu prevádzačov plánoval naskočiť z veľkej výšky na niektoré z nákladných áut odchádzajúcich z Atén. Önnevall uviedol, že chlapec mal z tohto riskantného plánu očividne strach.

Önnevallov dokumentárny program sa po odvysielaní v januári 2015 stretol s rozporuplnými reakciami. Mnoho ľudí mu na sociálnych sieťach vyjadrovalo sympatie, iní ho odsudzovali ako zločinca, ktorý vozí do Švédska nelegálnych migrantov. Vedenie verejnoprávnej televízie SVT svojho zamestnanca v jeho rozhodnutí plne podporuje, aj keď niektorí jeho kolegovia sú presvedčení, že svojím konaním prekročil hranice.

Sýrsky chlapec sa vo Švédsku stretol so svojím bratrancom, ktorý na neho čakal pri príchode na stanicu, a rýchlo získal povolenie na trvalý pobyt, takže za ním následne mohli prísť aj jeho rodičia, brat a sestra. Hovorí už plynule po švédsky, robí si kurz na vodičský preukaz a v lete si našiel prvú brigádu. S Önnevallom je stále v kontakte.

Oproti ostatným utečencom mal sýrsky mladík veľké šťastie. Švédsko v roku 2015 otvorilo hranice a prijalo viac ako 160 000 migrantov, nápor ale nezvládalo a muselo odvtedy pravidlá výrazne sprísniť.