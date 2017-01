Mexický prezident zrušil návštevu USA kvôli sporu o múr

Mexičan to oznámil novinárom s tým, že o kroku už informoval Trumpa. Dôvodom je spor okolo stavby múru na hranici oboch krajín, ktorú v stredu šéf Bieleho domu nariadil exekutívnym príkazom.

Peňa Nieto stavbu múru opakovane odsúdil a kategoricky vylúčil, že by sa Mexiko akokoľvek podieľalo na jej financovaní, ako požaduje americký prezident. Trump na twitteri uviedol, že ak Mexiko múr nezaplatí, nemal by jeho prezident do Washingtonu jazdiť.

„Spojené štáty majú 60-miliardový obchodný deficit s Mexikom,“ argumentoval Trump, ktorého slová zverejnila agentúra Reuters. Ak preto nie je Mexiko ochotné platiť za tento „veľmi potrebný“ múr, bolo by lepšie zrušiť nadchádzajúce stretnutie, uzavrel.

Americká vláda „udrží líniu otvorenej komunikácie“ s Peňom Nietom aj po tom, ako zrušil plánovanú návštevu Washingtonu. Vyhlásil to hovorca Bieleho domu Sean Spicer.

Spicer dodal, že nová vláda USA „naplánuje toto stretnutie na niektorý termín v budúcnosti“.