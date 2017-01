Expert: S prezidentom USA sa nemusíme rozprávať. Nič tým však nedosiahneme

Bude to pre Trumpa prvá zahraničná návšteva, ktorú privíta. "Pohľad z Británie je taký, že musíme dať veľmi rýchlo dokopy politiku, ktorá bude smerovať ku kontaktom s Bielym domom,“ povedal pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Jonathan Eyal z Royal United Services Institute v Londýne.

Čo očakáva britská premiérka Theresa Mayová od návštevy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Všetci v tejto chvíli hovoria o dohode o voľnom obchode. Británia potrebuje odkaz do sveta, že nie je izolovaná a má možnosti. Bývalý prezident Barack Obama povedal, že keď Británie odíde z Európskej únie, bude posledná v rade pri čakaní na dohodu o voľnom obchode. S Trumpom má Mayová šancu dostať sa na čelo radu. Ale zásadným cieľom jej návštevy je aj to, aby získala prístup k novej americkej vláde pri diskusiách o Rusku, NATO, globálnej bezpečnosti a obchode. V Londýne prevláda názor, že treba mať s novým Bielym domom čo najviac kontaktov a čo najrýchlejšie. Možno potom bude mať Británia šancu ovplyvniť Trumpovu politiku. Je to odlišný prístup od toho, aký volia niektoré iné vlády. Úprimne povedané, tie skôr skĺzavajú do značného antiamerikanizmu.

Pre Trumpa je Mayová prvým zahraničným predstaviteľom, ktorého privíta. Je to potvrdenie špeciálnych vzťahov medzi Washingtonom a Londýnom?

Je to zaujímavé, keďže Trump bude v pozícii prezidenta prvý raz na globálnej scéne v prítomnosti zahraničného lídra. Potom by ho malo čakať stretnutie s mexickým prezidentom, čo bude zložitá schôdzka. S Mayovou by to malo ísť pomerne hladko. Vo vzťahoch USA a Británia nie sú nijaké veľké problémy. Mayová nie je kontroverzná. Mnoho pozorovateľov hovorí o oživení špeciálneho vzťahu. Britská vláda je však v tejto súvislosti ticho.

Prečo?

Nechce, aby to vyzeralo tak, že do toho vkladá priveľké nádeje. Na druhej strane sa nedá spochybniť, že Trump si uvedomuje vzťahy s Britániou. Jeho matka pochádza zo Škótska, mal veľa podnikateľských kontaktov v Británii. Trumpovi poradcovia určite chcú, aby bola táto schôdzka úspešná.

Jonathan Eyal.

Povedali ste, že stretnutie by malo ísť pomerne hladko. Mayová však aj vyhlásila, že bude k Trumpovi otvorená.

To, že bude k Trumpovi otvorená, sa týkalo špecifickej novinárskej otázky. Médiá sa Mayovej spýtali, čo urobí, ak Trump bude mať sexistické poznámky o ženách a či to bude akceptovať. Mayová bude priama aj v iných otázkach. Ale nechá si to do súkromia. Vieme, aký odkaz má pre Trumpa. Že má byť veľmi opatrný pri rokovaniach o partnerstve s Ruskom. Šanca, že diskusia s Moskvou zlyhá, je oveľa, oveľa pravdepodobnejšia ako to, že by sa skončila úspechom. Mayová Trumpovi tiež povie, že by mal byť trocha opatrnejší pri verejnom kritizovaní NATO. Vyhlásenia, že Severoatlantická aliancia je zastaraná inštitúcia, nikomu nepomôžu. Ak má Trump s NATO nejaký problém, je to v poriadku, ale nemali by sme o tom diskutovať na verejnosti. Myslím, že Mayová sa bude snažiť hovoriť o obavách, ktoré majú aj iné európske krajiny. Nebude to však vo forme, že čo Trump hovorí je hlúpe a nemal by to robiť.

Mayová si chce vytvoriť čo najrýchlejšie kontakty s novým Bielym domom, ako tvrdíte. Mali by sa o to pokúšať aj ostatní spojenci?

V NATO je diskusia, kedy by mal byť tohto roku summit, ktorý sa týka otvorenia nového sídla aliancie. Niekto tvrdí, že treba počkať, kým sa nová americká vláda usadí, iní zase hovoria, že musíme rýchlo konať. Podľa mňa je čakanie vo všeobecnosti nebezpečné. Sú potrebné vzájomné kontakty. Kým čakáte, tak mnohé postoje sa len utvrdzujú a povie sa veľa zbytočných vecí. Rusko nebude vyčkávať s rokovaniami o schôdzke Putin-Trump. Londýn sa tiež obáva prejavov populárneho antiamerikanizmu. Videli sme demonštrácie proti Trumpovi menej ako 24 hodín od jeho prezidentskej prísahy.

Protesty sú však viac namierené proti Trumpovi ako proti USA. A mnohé demonštrácie by sa nekonali, keby nový americký prezident nepovedal veľa príšerných veci a v takej miere neklamal.

Áno, Trump skutočne povedal mnoho čudných či dokonca urážlivých vecí. Ale otázkou je, čo docielime tým, keď budeme smerom do Washingtonu len posielať kritiku. Pozrite sa na Nemecko. V médiách je množstvo článkov, ktoré si z Trumpa uťahujú. Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier tvrdí, že s novým americkým prezidentom prichádza úplne nová éra. V poriadku. Ale akú máme potom odpoveď na tvrdenie, že žijeme v úplne novej ére? Pohľad z Londýna je taký, že musíme dať veľmi rýchlo dokopy politiku, ktorá bude smerovať ku kontaktom s Trumpom. Keď niečo hovorí, musíme mu povedať: Áno, ale mysleli ste na následky toho, čo tvrdíte, robíte? To je možný prístup k Trumpovi. Čo by sme dosiahli tým, že by sme sa nechali zatlačiť do kúta a tvrdili, že sa s americkým prezidentom nebudeme rozprávať, lebo tvrdí hrozné veci? Či s nám to páči, alebo nie, Trump je teraz šéfom Bieleho domu. Aj to tak chvíľu zostane.