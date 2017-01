Trump takmer hodinu telefonoval s mexickým prezidentom

Hlavy štátov spolu hovorili o spore ohľadne výstavby múru na spoločnej 3 200-kilometrovej hranici oboch krajín. Pod podmienkou anonymity o tom informovali dvaja administratívni pracovníci Bieleho domu, napísala agentúra AP.

Peňa Nieto mal pricestovať na návštevu do Bieleho domu budúci týždeň v utorok. Cestu však vo štvrtok zrušil po vyhlásení Trumpa, že Peňa Nieto by nemal cestovať do USA, ak bude Mexiko naďalej odmietať pokryť náklady na múr, ktorý chce nový šéf Bieleho domu vybudovať na južnej hranici Spojených štátov s Mexikom.

Trump ešte vo štvrtok večer navrhol uvalenie 20-percentnej dane na dovoz tovaru z Mexika, z ktorej by sa zaplatila výstavba plánovanej bariéry na južnej hranici USA. Trump podľa hovorcu Bieleho domu Seana Spicera diskutoval o tejto myšlienke s lídrami v Kongrese a chce takéto opatrenia zaradiť do balíka návrhov komplexnej daňovej reformy.

Mexický líder ešte v stredu večer vyhlásil, že odmieta rozhodnutie Trumpa postaviť múr na americko-mexickej hranici, a zopakoval, že jeho krajina za tento múr nebude platiť. Reagoval tak na Trumpov stredajší podpis príslušného výkonného nariadenia.