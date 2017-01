Mayová po stretnutí s Trumpom: Stopercentne stojí za NATO

Reč bola aj o protiruských sankciách, proti ktorých rušeniu sa Mayová vyjadrila; Trump uviedol, že tento krok, teda ich zrušenie, zatiaľ nie je na programe. Obaja štátnici zdôraznili, že ich cieľom je posilnenie vzájomných obchodných väzieb a udržanie „zvláštneho vzťahu“ medzi Spojenými štátmi a Britániou.

Podľa Mayovej sa obaja lídri zhodli, že NATO je a musí byť základom spoločnej obrany nielen proti možnému vojenskému ohrozeniu, ale aj v boji proti terorizmu či kybernetickým útokom. Trump, ktorý v minulosti opakovane označil alianciu za zastaranú, sa tento raz pred novinármi na tému NATO nevyjadril.

Britská premiérka počas tlačovej konferencie otvorila aj ďalšie témy, na ktoré nemá s Trumpom úplne zhodný názor: postoj k Rusku. Nový šéf Bieleho domu opakovane vyhlasuje, že chce zlepšiť vzťahy s Kremľom a podľa svojich poradcov zvažuje zrušenie protiruských sankcií prijatých po anexii Krymu a hackerských útokoch spojených s predvolebnou kampaňou.

Mayová vyhlásila, že protiruské sankcie by mali zostať v platnosti do chvíle, kým sa na Ukrajine podarí uviesť do praxe dohody z Minska. Podľa Trumpa, ktorý bude v sobotu telefonicky rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, zatiaľ nie je rušenie protiruských sankcií na programe. Trump dodal, že by chcel mať s Putinom „fantastické vzťahy“, ale že realita možno bude iná.

Kým novinárov na tlačovej konferencii zaujímali predovšetkým spomínaná bezpečnostné témy, obaja štátnici dali najavo, že prioritou stretnutia bolo rokovanie o vzájomnej obchodnej dohode. Tá by Británii umožnila úspešne nasmerovať svoju ekonomiku na cestu do sveta po brexite, teda po odchode z EÚ, zatiaľ čo pre Trumpa by bola príkladom toho, že USA môžu fungovať mimo veľké obchodné partnerstvo typu transpacifické dohody alebo zmluvy s EÚ. Amerika a Británia spoločne tvoria maják prosperity a vlády práva," vyhlásil Trump s tým, že obe krajiny chcú posilniť svoje obchodné vzťahy.

Podľa amerického prezidenta, ktorý dlhodobo podporuje odchod Británie z únie, bude brexit „úžasný“ a „slobodná a nezávislá“ Británia sa bude tešiť z historicky najpevnejšieho vzťahu so Spojenými štátmi.

Podobne optimisticky o vzájomnej budúcnosti hovorila Mayová, ktorá pred novinármi oznámila, že kráľovná Alžbeta II. pozvala Trumpa na oficiálnu štátnu návštevu svojej krajiny.