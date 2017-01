Trump neobnoví mučenie väzňov, ustúpil ministrovi Mattisovi

„Verejne vyhlásil, že nie je zástancom mučenia alebo waterboardingu, či ako to chcete definovať … Ja s tým nemusím súhlasiť. Ale poviem vám, že jeho slovo je rozhodujúce, pretože mu dám tú právomoc. Je to expert,“ povedal Trump na Mattisovu adresu počas svojej spoločnej tlačovej konferencie s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Podľa amerických médií je to vôbec po prvý raz, čo od svojho nástupu do úradu nový šéf Bieleho domu verejne ustúpil niektorému z ľudí, ktorých si vybral do svojej administratívy.

Trump sa podľa agentúry AP chystal podpísať exekutívny príkaz, ktorý mohol viesť k obnoveniu programu výsluchov ľudí podozrivých z terorizmu v tajných väzniciach CIA. Tieto praktiky, za ktoré USA čelili medzinárodnej kritike, zakázal Trumpov predchodca Barack Obama.

Proti Trumpovmu zvažovanému kroku dávali najavo odpor niektorí poprední republikáni vrátane šéfa Snemovne reprezentantov Paula Ryana.