KĽDR zrejme obnovila prevádzku jadrového reaktora v Jongbjone

SITA |

Severná Kórea zrejme uviedla opäť do prevádzky jadrový reaktor vo svojom nukleárnom komplexe Jongbjon. Uviedla to v piatok stránka 38 North, prevádzkovaná Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies vo Washingtone, ktorá sledujúcu dianie v tomto izolovanom komunistickom štáte týkajúce sa jeho jadrového programu.