Súd pozastavil vyhosťovanie cudzincov na základe Trumpovho príkazu

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti vzápätí oznámilo, že sa rozhodnutiu súdu podriadi, ale exekutívny príkaz zostáva v platnosti. Vo vyhlásení zdôraznilo, že súdne rozhodnutie sa týka iba ľudí na letiskách. Tieto osoby podľa neho „prešli zosilnenou bezpečnostnou procedúrou“ a teraz čakajú na to, či ich úradníci v súlade s imigračnými zákonmi vpustia do Spojených štátov.

Newyorská sudkyňa Ann Donnellyová vyhovela žalobe Americkej únie občianskych práv (ACLU), ktorá napadla Trumpovo rozhodnutie nevpustiť do krajiny ľudí z niektorých moslimských štátov, ktorí sú už v tranzitnom priestore letísk. Súdny príkaz tieto osoby, ktorých sú podľa odhadov ACLU až dve stovky, chráni pred vyhostením a zaručuje im možnosť zostať v USA.

„Popravde, ani nevieme, či bude ľuďom povolené nastúpiť do lietadiel. Tento príkaz ochráni tých, ktorým bude umožnené stáť na americkej pôde,“ priblížil právnik ACLU Lee Gelernt.

Po oznámení súdneho rozhodnutia prepukol dav, ktorý sa zhromaždil pred súdom v newyorskej časti Brooklyn v jasot a oslavovali aj ľudia, ktorí protestovali proti Trumpovmu výnosu na amerických letiskách.

Americké aerolinky začali po piatkovom vydaní Trumpovho nariadenia z letov do USA vylučovať obyvateľov Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu, ktorých vstup do USA prezident dočasne zakázal. Niektorí z tých, ktorí sa do USA dostali, zadržali na letiskách.

Protesty proti Trumpovmu nariadeniu

Pred newyorským terminálom J.F.Kennedyho protestovalo proti Trumpovmu nariadeniu niekoľko stoviek Američanov. Skupinu cestujúcich úrady odmietli vpustiť na americkej územie práve pre exekutívny príkaz prezidenta.

Niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa zišli na najväčšom americkom letisku, hlasno kritizovalo Trumpov dočasný zákaz vstupu do USA pre obyvateľov skupiny krajín považovaných Washingtonom za rizikové. „Nechceme nenávisť, žiadny strach, utečenci sú u nás vítaní,“ skandoval dav s protitrumpovskými transparentmi v rukách.

Trump, ktorý zároveň dočasne pozastavil proces prijímania imigrantov do USA, plánuje obmedzenie uvoľniť až po sprísnení previerok potenciálnych prisťahovalcov z krajín, ktoré Washington považuje za rizikové pre riziko terorizmu. Prezident v sobotu vyhlásil, že jeho krok funguje a nie je namierený proti moslimom.

Trumpov príkaz odsúdili nielen demonštranti či politici Demokratickej strany, ale aj vedenie mnohých technologických firiem zamestnávajúcich cudzincov. Niektoré z nich, ako napríklad Apple, sa sťažovali na negatívny dosah, ktorý bude mať opatrenie na ich zamestnancov.