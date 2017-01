V amerických mestách sa protestuje proti imigračnému výnosu

Trump v piatok na 120 dní pozastavil program Spojených štátov pre prijímanie utečencov a až do odvolania zakázal vstup do USA migrantom zo Sýrie. Trumpov príkaz ďalej na 90 dní zakazuje vstup do USA všetkým ľuďom z krajín, s ktorými sú spojené obavy z terorizmu. Obmedzenie sa má uvoľniť až po sprísnení previerok a preskúmaní mechanizmu prijímania migrantov.

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť uviedlo, že opatrenie postihlo asi 375 cestujúcich. Z nich 109 už bolo na ceste a 173 aerolinky vôbec neumožnili nastúpiť na palubu.

Jeden z najväčších protestov bol v Battery Parku na dolnom Manhattane, na dohľad od Sochy slobody. V pláne sú aj ďalšie protesty v mestách ako Houston, Detroit, St. Louis a Los Angeles.