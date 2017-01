Vládna kríza v Rakúsku sa skončila, koalícia sa dohodla

Veľká červeno-čierna koalícia vládnuca od konca roku 2013 sa dostala do svojej dosiaľ najhlbšej krízy minulý týždeň po ultimáte kancelára Christiana Kerna (SPÖ). Šéf spolkovej vlády pohrozil ukončením tohto partnerstva, ak sa koaliční partneri konečne nepodujmú ma konštruktívnu spoluprácu.

Stranícke špičky sociálnych demokratov a ľudovcov rokovali intenzívne uplynulých päť dní. Základom ďalšej spolupráce na najbližších 18 mesiacov do riadneho termínu volieb na jeseň 2018 bude dohoda zahŕňajúca spoločné projekty v rôznych oblastiach politiky. Podrobnosti o nej bezprostredne nezverejnili.

Mitterlehner uviedol len to, že ide o „pomerne rozsiahly a dobrý program“. Vyjasnené je aj financovanie, ubezpečil minister financií Hans Jörg Schelling (ÖVP).

Podľa Kerna išlo v zásade o to, aby dosiaľ často rozhádaná koalícia vystupovala ako jeden tím. „Spory, ktoré sme mali v minulosti, toto dosť nedôstojné divadlo i vzájomné obviňovanie, sa musí skončiť,“ žiadal kancelár.

Koaliční partneri nevedeli nájsť cestu k efektívnej spolupráci napriek opakovanému ohlasovaniu „nového začiatku“. Nič na tom nezmenila ani výmena na kancelárskom poste, ktorý v máji 2016 odovzdal Werner Faymann spolustraníkovi Kernovi.

Denník Salzburger opísal stav nedôvery v koalícii slovami: „Vzájomné ochromovanie, trápenie, nesúhlas, prekážanie, blokáda, zmätenosť, rušenie, muky, hnev, rozhorčenie, obťažovanie, utrpenie.“

Ak by terajšia rakúska vláda padla a boli by vyhlásené predčasné voľby, veľké šance na víťazstvo by mala krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Euroskeptickí pravicoví populisti vystupujúci proti imigrácii vedú v prieskumoch už vyše roka.