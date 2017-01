Sudán poslal Čecha Jaška na 20 rokov do väzenia

Jaška v Sudáne zadržali v roku 2015, podľa českej diplomacie bol na misionárskej výprave a jeho cieľom bolo pomáhať kresťanom. Sudánske úrady proti nemu a trom Afričanom vzniesli obvinenia zo siedmich trestných činov, medzi ktorými je aj činnosť proti štátu.

Podľa správy agentúry AFP Čechov obhajca Umar Farúk dokonca tvrdí, že Jašek bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody. Rozdiel v trestoch uvádzaných českou diplomaciou a advokátom zatiaľ nie je jasný.

Farúk podľa AFP vyhlásil, že Jašek bol odsúdený za vniknutie do krajiny bez víz, špionáž, robenie snímok vo vojenských zónach a za vyvolávanie nenávisti medzi komunitami.

Organizácia Release International na svojom webe napísala, že štvorica je stíhaná za financovanie protivládnych hnutí v Dárfúre a v Južnom Kordofáne. V skutočnosti však podľa tejto organizácie len chceli pomôcť študentovi z Darfúru, ktorý utrpel popáleniny pri demonštrácii.

Podľa českej diplomacie je Jaškovo odsúdenie neodôvodnené. Do Sudánu pôjde v najbližšej dobe rokovať námestník ministra zahraničia. „Ak je to potrebné, pôjde do Sudánu rokovať priamo sám minister Lubomír Zaorálek, pre ktorého je prepustenie Petra Jaška zo sudánskeho väzenia a jeho návrat do Česka absolútnou prioritou,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničia Michaela Lagronová.

Česká diplomacia podľa jej slov začala ihneď po vynesení rozsudku rokovať so sudánskou stranou o tom, ako čo najrýchlejšie docieliť prepustenie Jaška. Podrobnosti o ceste Zaorálka alebo jeho námestníka do Sudánu ministerstvo plánuje zverejniť v najbližších dňoch, keď bude mať o prípade viac informácií.

Jaško v Chartúme navštívil zástupca ministerstva zahraničia, uviedla Lagronová. Odsúdený Čech je podľa neho „v relatívne dobrej fyzickej i psychickej kondícii“ a verí, že sa čoskoro vráti k svojej rodine.