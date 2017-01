Rijád sa chystá ceriť zuby

Napríklad dokázateľnú saudskoarabskú podporu islamských teroristov a nedávne finančné sponzorovanie predvolebnej prezidentskej kampane Hillary Clintonovej. A to na pozadí následného Trumpovho víťazstva a ním vyhlásenej totálnej vojny proti terorizmu.

„Vzťahy Saudskej Arábie a USA sú pevné a želáme si ich rozvíjať a ďalej upevňovať,“ vyslal Rijád minulý pondelok signál Bielemu domu z pravidelného týždňového rokovania vedeného kráľom Salmanom. A nemusí to byť iba suché konštatovanie monarchie.

Napriek ochladeniu vzájomných vzťahov ešte počas vlády prezidenta Baracka Obamu jeho nástupca Donald Trump v rámci zákazu vstupu do USA občanom siedmich afrických a blízkovýchodných krajín (Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýria, Jemenu) nezahrnul Turecko, Azerbajdžan, Egypt a Saudskú Arábiu. V prípade Rijádu napriek jeho agresívnemu smerovaniu v arabskom a moslimskom svete, ktorého scenáristom je princ Mohamed bin Salmán (31).

Konkrétne ide o podporu vzbúrencov nielen v Líbyi, Sýrii, Iraku, Jemene alebo Etiópii, ale aj na Filipínach či v Libanone, ktorá znamenala buď vypuknutie občianskej vojny, alebo krvavé náboženské trenice.

Podľa panarabského portálu Dahab je to práve minister obrany a dnes možný nástupca kráľa princ Mohamed bin Salmán, ktorý by najradšej čo najviac vtiahol 45. prezidenta USA do blízkovýchodného konfliktu. Pomáha mu v tom napríklad aj na post amerického ministra zahraničia nominovaný Rex Tillerson, ktorý už Rijádu sľúbil ďalšie vojenské dodávky. Okrem iného tak vlastne podporuje rozšírenie intervencie Saudskej Arábie v Jemene, v ktorom zomierajú hlavne civilisti.

Stúpencom tesných vzťahov s monarchami v Perzskom zálive je aj dnešný šéf Pentagonu James Mattis. Pre Rijád je to dobrá správa na pozadí množstva neúspechov len v minulom roku. Hlavne v podobe dobytia sýrskeho mesta Aleppo vládnymi jednotkami a s podporou Iránu – úhlavného nepriateľa monarchie. Znamenalo to krach ambiciózneho plánu zničiť „šiitský oblúk“ od Bejrútu po Teherán a tak „vrátiť Sýriu sunnitom“.

Ako pripomína analytický portál Imperiyanews, Rijád sa nevzdáva a chystá sa ďalej ceriť tupé zuby hlavne na Irán. Najnovšie podľa Sky News Arabia oznámil vznik Islamskej vojenskej koalície. Možno predpokladá, že sa jej pomocou podarí odvrátiť predpoveď viacerých vojenských odborníkov, podľa ktorej v prípade už prvého otvoreného vojenského konfliktu Teheránu a Rijádu sa Saudská Arábia zrúti ako domček z kariet aj s jej „hrdinskými sokolmi“.

Pritom monarchia má dnes okolo 300 bojových lietadiel a 20-tisíc vojakov. Pre Rijád, ale aj pre USA je zatiaľ však dôležité, že naďalej nakupuje, respektíve predáva moderné zbrane. Vo štvrtok minulý týždeň, pri príležitosti 50. výročia vzniku leteckých síl, na základni kráľa Fajsala predviedli napríklad moderné americké stroje F-15SA, ktorých Rijád nakúpil 84 od firmy Boeing.

Ako pripomína portál Newsru.co.il ide o súčasť veľkej dohody ešte z roku 2011, v rámci ktorej len za dodávku vrtuľníkov Blackhawk a Apache zaplatila monarchia 30 miliard dolárov. V prípade investícií do zbrojenia sa tak Saudská Arábia zaradila na tretie miesto vo svetovom rebríčku.