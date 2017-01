Iránsky režisér bude kvôli Trumpovmu výnosu bojkotovať Oscary

Filmár označil nariadenie dočasne zakazujúce vstup do USA obyvateľom siedmich moslimských krajín vrátane Iránu za nespravodlivé a Trumpa prirovnal k predstaviteľom teokratického iránskeho vedenia. Informoval o tom denník The New York Times.

„Zástancovia tvrdej línie, bez ohľadu na svoju národnosť, politické argumenty či vojny, ktoré vedú, chápu svet a stavajú sa k nemu veľmi podobným spôsobom,“ uviedol Farhádí vo vyhlásení s tým, že Trump, rovnako ako niektorí iránski vodcovia, rozdeľuje svet na „my a oni“.

Farhádí získal Oscara v kategórii najlepších cudzojazyčných snímok v roku 2012 za film Rozchod Nadera a Simin. Nielen pre toto dielo upadol do nemilosti konzervatívneho iránskeho režimu, ktorý film venujúci sa diskriminácii žien v krajine označil za jeden z najhorších v dejinách iránskej kinematografie.

Tento rok je nominovaná na cenu udeľovanú americkou filmovou akadémiou Farhádího snímka Klient. Akadémia už označila možnosť, že by sa Farhádí nedostal na februárové udeľovanie cien, za „znepokojujúcu“. K jeho rozhodnutiu nezúčastniť sa ceremoniálu sa doteraz nevyjadrila.

Zámer bojkotovať odovzdávania Oscarov už cez víkend vyhlásila jedna z herečiek Farhádího filmu.

Trump vydal nariadenie s tým, že podľa neho pomôže Spojeným štátom predísť teroristickým útokom do doby, než bude systém previerok potenciálnych imigrantov sprísnený. Irán už reagoval recipročným zákazom vstupu na svoje územie pre Američanov.