Exekutívne príkazy využíval už George Washington

Aké exekutívne príkazy podpísal Donald Trump a ako si stojí v porovnaní so svojim predchodcom Barackom Obamom?

Nový prezident po prevzatí moci podpísal už niekoľko exekutívnych príkazov, okrem iného pozastavil na 120 dní program USA pre prijímanie utečencov. Nariadenie nového šéfa Bieleho domu ďalej na 90 dní zakazuje vstup do USA všetkým ľuďom z krajín, s ktorými sú spojené obavy z terorizmu. Trump vydal tiež príkaz k stavbe múru medzi USA a Mexikom, rozhodol o pokračovaní výstavby sporného ropovodu Keystone XL či o odchode USA z Transpacifického partnerstva (TPP).

Obama sa po nástupe do Bieleho domu v roku 2009 ujal funkcie tiež aktívne. Počas prvých desiatich dní podpísal deväť nariadení. Metódu exekutívnych príkazov využíval často, najmä vo svojom druhom volebnom období. Vyrovnával sa tak so snahou republikánmi ovládaného Kongresu blokovať jeho program. Nariadenia Baracka Obamu (celkom ich vydal 278) však boli väčšinou výsledkom dlhého vyjednávania medzi vládnymi agentúrami a zákonodarcami.