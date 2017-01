Bitka o Elyzejský palác. Prekvapí Macron?

Hoci doteraz sa zdalo, že finálový súboj o prezidentský úrad zvedie krajná pravica s pravicou, voľby napokon môže vyhrať tretí. Exminister hospodárstva Emmanuel Macron, ktorý odišiel z vlády socialistov a vybral sa vlastnou strednou cestou.

O prekvapenia pred francúzskymi prezidentskými voľbami nie je núdza. O prvé sa už v jeseni pri straníckych primárkach postarali pravicoví Republikáni, ktorí si namiesto umierneného centristu vybrali konzervatívnejšieho expremiéra Françoisa Fillona.

Ten bol síce ešte donedávna jasným favoritom prezidentských volieb, jeho povesti však poškodila aféra so zamestnávaním jeho manželky ako poslaneckej asistentky. Prípad, ktorý vyšetruje finančná polícia, sa prejavil na prieskumoch. Fillon, ktorý podozrenia zo zneužitia verejných peňazí popiera, si už nemôže byť istý, že postúpi do druhého kola.

Podobný prekvapujúci posun pri výbere svojho kandidáta – ale vľavo – urobili počas víkendu vládni socialisti. Tí sa rozhodli odsunúť pragmatického expremiéra Manuela Vallsa, ktorý bol pôvodne favoritom primárok, a vybrali si zástupcu ľavicového krídla Benoita Hamona. Jeho voľba je podľa týždenníka Le Point ďalším prejavom odporu voči doterajším politickým špičkám a mieša karty v predvolebnom bo­ji.

Hamon v primárkach porazil svojho niekdajšieho šéfa – vo Vallsovej vláde bol ministrom školstva, z vlády odišiel pre nezhody v ekonomickom programe. V primárkach sľuboval zavedenie všeobecného minimálneho príjmu pre všetkých, legalizáciu marihuany, ale aj ďalšie skrátenie pracovného týždňa. Valls mu pri uznaní svojej porážky zaželal veľa šťastia a odkázal, že Hamon je „kandidátom našej politickej rodiny, ktorý je teraz poverený úlohou zjednotiť nás“. Hamon sa pokúsi získať podporu krajne ľavicových voličov a kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, ako aj kandidáta zelených. Ak by sa mu to podarilo, jeho šance by sa zvýšili, podľa prieskumov je však stále až štvrtý.

Druhé kolo bez Fillona už nie je vylúčené Emmanuel Riviere, agentúra Kantar Sofres

Na druhej strane práve výber Hamona ako kandidáta socialistov znamená odlev časti ich voličov, ale aj straníkov. Už pár hodín po jeho víťazstve v primárkach dvaja poslanci vládnej strany verejne oznámili, že nerealistický ekonomický program Hamona nemôžu podporiť. Svoj hlas vo voľbách dajú ambicióznemu Macronovi, ktorý ako nestraník pôsobil vo vláde socialistov a vlani po odchode z vlády založil vlastnú stranu.

„Valls síce podporil Hamona, ale je viac-menej isté, že mnohí u socialistov teraz možno slobodnejšie podporia Macrona,“ hlásil James Creedon z France 24 v reportáži z Vallsovho tábora po oznámení výsledkov primárok. Ako budú postupovať sklamaní socialisti z Vallsovho tábora, má byť jasnejšie dnes večer po ich stretnutí.

Macronove šance aj pre Fillonov škandál stále stúpajú a rozdiel medzi ním a Fillonom je čoraz menší – jedno percento. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Kantar Sofres pre denník Figaro by prvé kolo vyhrala šéfka krajnej pravice Marine Le Penová, do druhého kola by s neveľkým rozdielom od nej šiel buď Fillon, alebo Macron. „Druhé kolo bez Fillona už nie je vylúčené,“ povedal Emmanuel Riviere, riaditeľ agentúry Kantar Sofres s tým, že Fillonovi uškodil Penelopegate, škandál so zamestnávaním jeho ženy.

Ak by do druhého kola postúpil Macron, Le Penovú by jednoznačne porazil s ešte väčším rozdielom ako Fillon. To môže súvisieť s tým, že Fillon sa niektorými svojimi postojmi snaží osloviť voličov Le Penovej, čo zároveň znamená, že voliči ľavice by neboli až tak motivovaní ísť voliť Fillona ako menšie zlo voči Le Penovej. Viac by sa mobilizovali, ak by postúpil Macron. „Výber medzi Fillonom a Le Penovou sa zdá byť pre voliča ľavice komplikovaný,“ povedal Riviere pre Figaro. Prieskum zároveň špekuloval o možnosti, že druhé kolo by bolo súbojom Fillon a Macron. V takom prípade by zas Macron porazil Fillona.

Samotné voľby vrátane prvého kola sa môžu skončiť aj inak a ďalším prekvapením. Analytici z prieskumnej agentúry upozorňujú na nestálosť nálad oslovených respondentov. Len časť z nich v prieskume potvrdila, že sú skutočne rozhodnutí ísť voliť toho, koho teraz podporujú.