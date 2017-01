Trumpov zákaz neznamená viac bezpečia

Amerika tiež prestala prijímať utečencov. Trump svoje nariadenie zdôvodnil bojom s terorizmom. Odmieta tiež, že by nariadenie špecificky išlo proti moslimom.

"Minister Kelly tvrdí, že všetko ide dobre, len s niekoľkými malými problémami,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter s odkazom na ministra vnútornej bezpečnosti Johna Kellyho. Podľa prezidenta boli problémy na letiskách v skutočnosti spôsobené výpadkom systému spoločnosti Delta Airlines, nie jeho nariadením.

Nikdy to nečakali

Trump má pravdu, že aerolínie mali problémy a museli zrušiť okolo 170 letov v krajine. Napriek tomu však prezidentovo vyhlásenie v prvom rade vyzerá ako hľadanie vinníka všade, len nie v Bielom dome. Podľa amerických médií o nariadení vopred nevedel ani spomenutý minister Kelly, ktorého inštitúcia ho má vykonávať.

Príkaz pravdepodobne šili veľmi horúcou ihlou a mnohí pozorovatelia za ním vidia Trumpovho poradcu Steva Bannona. Ten predtým, ako začal vlani v lete riadiť Trumpovu prezidentskú kampaň, viedol krajne pravicovú spravodajskú stránku Breitbart, ktorá o ňom stále píše oslavné články.

Hoci niektoré časti nariadenia pozastavili viacerí federálni sudcovia, zdá sa, že sa napriek tomu vykonáva v plnom rozsahu a úrady deportujú ľudí s platnými vízami.

"Je to neskutočné. Akoby som žil v nočnej more,“ uviedol o nariadení pre agentúru Reuters jemenský demokratický aktivista Abdulrakíb al-Duais. Bojovník za ľudské práva v piatok odletel z New Yorku do malajzijského Kuala Lumpuru, aby riešil na americkej ambasáde zelenú kartu pre manželku a tri deti. Teraz nevie, či sa môže vrátiť do USA.

"Veril som, že farba mojej pleti, moje náboženstvo v USA nie sú problém, že Spojené štáty reprezentujú pokrok a slobodu. Teraz už neviem, čomu mám veriť,“ povedal al-Duais.

Iracký jezíd Chunída Naíf zase v utečeneckom tábore v kurdskom Dihoku čaká, ako sa vyvinie jeho situácia. Azyl v USA už dostal. Ale teraz mu úrady povedali, že musí čakať. Naíf ušiel pred teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Jeho brat pracoval ako tlmočník pre americkú armádu, preto sa o svoju bezpečnosť obáva ešte viac. Pôvodne mal Naíf do Ameriky odletieť so ženou a dvoma deťmi tento týždeň.

"Dúfame, že Trump zmení názor a aspoň vezme ľudí, ktorí pracovali s Američanmi. Chránili sme ich. Nikdy sme takéto niečo nečakali,“ uviedol pre Reuters Naíf.

Boj s terorizmom?

Trumpovmu nariadeniu zatlieskala krajná pravica a politici ako český prezident Miloš Zeman. V prvom rade si však okamžite vyslúžilo kritiku prakticky z celého sveta. Dotýka sa aj občanov iných krajín, ktorí sa narodili v štátoch, na ktoré platí zákaz. Nemecko a Holandsko vydali spoločné vyhlásenie, že nariadenie nijako nepomôže boju s terorizmom.

"V Európe nie je našou politikou značkovať ľudí pre ich pôvod alebo náboženstvo. Navyše ochrana žiadateľov o azyl, tak ako ju garantuje Ženevská konvencia, je povinná podľa medzinárodného práva a nemôže byť spochybňovaná.

Jednoznačne veríme, že zákaz vstupu, ktorý sa vzťahuje na milióny na základe ich národnosti, pôvodu alebo náboženstva, nemôže byť správnym nástrojom pre boj s terorizmom,“ uviedli nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel a jeho holandský náprotivok Bert Koenders.

Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas uviedol, že právnici budú analyzovať, nakoľko sa Trumpovo nariadenie dotýka občanov EÚ. "Toto je Európska únia a v Európskej únii nediskriminujme na základe národnosti, rasy alebo náboženstva,“ uviedol Schinas.

Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou Reuters je však nepravdepodobné, že by EÚ pristúpila proti USA k nejakej odvete. Na to by sa ťažko našla politická zhoda. A okrem toho únia sama hľadá odpoveď, čo so súčasnou vlnou utečencov a migrantov.

Otázkou však je, či a aký vplyv bude mať Trumpovo nariadenie na bezpečnostnú situáciu a na boj s terorizmom.

"Diskriminácia len na základe národnosti je zakázaná,“ uviedol na Twitteri Úrad vysokého komisára pre ľudské práva Zaída Raád al-Husajna. "Americký zákaz je tiež myslený v zlom a plytvá zdrojmi potrebnými na skutočný boj s terorizmom.“

Mnoho odborníkov na bezpečnosť si myslí, že Trumpovo nariadenie neurobí Ameriku bezpečnejšou a iba nahráva propagande džihádistov. Kacper Rekawek z Globsec Policy Institute tvrdí, že tento zákaz je, ako ísť s delom na vrabce.

"Prezidentské nariadenie môže vyznievať ako skvelý nástroj pre boj s terorizmom. Keď sa sem nedostanú, nemôžu nás zasiahnuť. Koľko teroristov za posledných 15 rokov, ktorí na USA zaútočili, bolo do Ameriky „importovaných“? Ako koľko bolo domácich teroristov vrátene islamistov? Pomôcka. Tí druhí sú oveľa vražednejší,“ napísal Rekawek na svojom blogu.

"Táto politika je, ako využiť delostrelectvo alebo rakety zem-vzduch na zostrelenie vrabca,“ myslí si šéf programu pre bezpečnosť a obranu v Globsec Policy Institute.

Trump zdôvodnil nariadenie aj útokmi z 11. septembra 2001. "Keď aj budeme súhlasiť s touto logikou, prečo v zákaze nie sú zahrnutí občania krajín ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Libanon, Egypt, ktorí sa podieľali na útokoch?“ pýta sa Rekawek.

Biely dom nevylúčil rozšírenie nariadenia aj na iné krajiny. Zákaz zatiaľ platí na 90 dní. Program pre utečencov pozastavili na 120 dní.

„Nie sú pochybnosti o tom, že moslimovia po celom svete vnímajú zákaz ako namierený proti nim. Cítia sa diskriminovaní. Nariadenie podporuje názory, že Západ je protimoslimský,“ uviedol pre Pravdu James Dorsey, expert na Blízky východ z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure. "Toto hovoria aj radikáli, ultrakonzervatívne skupiny a džihádisti. Zákaz ich posilní,“ myslí si Dorsey.

"Nariadenie je propagandistický nástroj pre extrémistov,“ tvrdí aj Bart Schuurman, odborník na terorizmus z Leidenskej univerzity v Holandsku. "Opatrenie sa dá jednoducho popísať, že ide o snahu udržať moslimov mimo USA. Toto pomáha tvrdeniam extrémistov, že Amerika a Západ vedú vojnu s islamom,“ dodal pre Pravdu Schuurman.