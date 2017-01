Trumpovi prívrženci podporujú protiimigračný výnos

„Urobí to, čo povedal, a hovorí, čo robí. To niektorých ľudí trošku straší,“ ocenila nového prezidenta dôchodkyňa Barbara Van Styckelová z Michiganu, ktorý bol jedným z kľúčových štátov, ktorého voliči v novembrovom súboji s Hillary Clintonovou podporili Trumpa.

Aj další obyvatelia štátov centrálnej či južnej časti USA sú spokojní s tým, že sa ihneď po nástupe do úradu pustil prezident do plnenia jedného zo svojich hlavných sľubov a dočasne zakázal vstup do krajiny obyvateľom siedmich moslimských krajín a prerušil program prijímania utečencov. „Nie sme sociálna služba pre celý svet. Nie sme tu preto, aby sme sa starali o ľudí. Chápem, že ľudia potrebujú pomoc, ale sú aj iné cesty, ako je prisťahovať sa sem,“ povedal technický pracovník jednej zo škôl v štáte Montana Jim Butterbaugh, ktorý sa v minulých rokoch aktívne zapojil do hnutia odmietajúceho prijať v tomto štáte sýrskych utečencov. Na Trumpovom nariadení ho mrzí to, že nebolo zacielené aj na obyvateľov ďalších krajín ako Saudská Arábia, z ktorej pochádzala väčšina teroristov útočiacich 11. septembra 2001.

Trumpov exekutívny príkaz vyvolal rad kritických reakcií po celom svete a tvrdo ho odsúdil aj rad amerických politikov z oboch hlavných strán. Newyorský súd pozastavil deportácie ľudí, ktorí boli v čase vydania dekrétu už na amerických letiskách.

Niektorí z Trumpovch stúpencov premýšľali, že by rovnako ako odporcovia kroku prišli na letisko, kde chceli demonštrovať na podporu zákazu imigrácie. Napríklad homosexuál Scott Presler z Virginie chcel demonštrovať s transparentom „Radikálny islam vraždí gayov“, avšak kvôli obavám o vlastnú bezpečnosť si to rozmyslel.

„Som súcitná ľudská bytosť … Ale súcitím tiež so zdravotnými a sociálnymi potrebami Američanov. Máme tu 50 000 vojenských vyslúžilcov bez domova. Máme svoje chudobných a trpiacich,“ vysvetlil Presler agentúre AP svoje dôvody, prečo považuje Trumpov zákaz imigrácie za správny.