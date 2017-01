Rakúšan podozrivý z terorizmu nie je hrozba, tvrdí advokát

Sedemnásťročný mladík spolupracoval a sčasti sa priznal k nezákonným aktivitám. Výroky svedkov však odmietol. Pokračovanie výsluchu zadržaného je naplánované na pondelok, uviedol advokát, ktorý predpokladá, že aj ono potrvá okolo desať hodín.

Tínedžer je naďalej predmetom vyšetrovania kvôli podozreniu z členstva v teroristickom zoskupení, nie však kvôli príprave mnohonásobnej vraždy alebo zámerného ohrozovania verejnosti trhavinou. Na to, ako povedal jeho advokát, nevidí dôkazy.

Mladík sa priznal, že sa v nemeckom Neusse stretol s medzičasom zadržaným 21-ročným mladým mužom, ktorého spoznal cez islamistické internetové fórum. Obaja podľa advokáta pracovali na dymovej náloži a hádzali petardy, avšak nemajú na svedomí ani približne nič také, o čom by sa dalo hovoriť ako o potenciálnej hrozbe pre verejnosť.

Právny zástupca priznal, že sa jeho mandant pohyboval v radikálno-salafistickom prostredí, zbožňoval obávaného viedenského kazateľa Mirsada O., známeho aj ako Ebu Tejma, ktorého vlani v lete odsúdili v Grazi za členstvo v teroristickom zoskupení a ďalším trestným činom na 20 rokov väzenia.

Rakúske úrady považujú tínedžera za potenciálne nebezpečného radikála s napojením na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS), informoval v uplynulých dňoch šéf rezortu vnútra Wolfgang Sobotka.

Podľa jeho slov sa 17-ročný mladík priznal, že podporuje IS. Podozrivý mal „reálnu komunikačnú sieť“ a teší sa „vážnosti“ v kruhoch islamistických radikálov, dodal Sobotka. Identitu zadržaného nezverejnili s ohľadom na rakúsky zákon o ochrane osobných údajov. Hovorca ministerstva vnútra Karl-Heinz Grundböck však uviedol, že zadržaný má napojenie na radikálne „albánsko-islamistické“ kru­hy.

Dieťa vo veku do 14 rokov, ktoré vypočúvala rakúska polícia pre jeho styky so 17-ročným mladíkom, podozrivým z plánovania teroristického útoku vo Viedni, umiestnili v krízovom centre. „Dvojica bola v úzkom styku a zvažovala (plány) na to či ono,“ povedal svojho času Konrad Kogler, ktorý na ministerstve šéfuje odboru verejnej bezpečnosti.

Samotný zadržaný tínedžer však tvrdí, že sa s mladším chlapcom stretol jediný raz, cestovali spoločne metrom a revízor ich tam prichytil bez platných cestovných lístkov. Advokát zadržaného navyše informoval, že mladší z dvojice mal údajne záujem o intenzívnejší vzťah, avšak jeho mandantovi išiel skôr na nervy.