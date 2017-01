USA dovolia podľa svojho činiteľa vstup do krajiny 872 utečencom

McAleenan na utorkovej tlačovej konferencii tiež bilancoval dopady Trumpového dekrétu, ktorý tiež zakazuje cesty do USA občanom siedmich krajín z Afriky a Blízkeho východu, teda Iraku, Iránu, Sýrie, Líbye, Sudánu, Somálska a Jemenu. Opatrenie sa zatiaľ dotklo 721 osôb z uvedených krajín, držiteľov víz do USA, ktoré nesmeli nastúpiť do lietadla smerujúceho do USA.

McAleenan v tejto súvislosti podotkol, že letecké spoločnosti, ktoré realizovali príslušné opatrenia, vyhodnocovali nariadenie a vykonávacie predpisy prehnaným spôsobom. Taktiež priznal, že komunikácia ohľadom výnosu nepatrila medzi americkými federálnymi úradmi „k tým najlepším“. McAleenan tiež povedal, že jeho úrad priznal 1 060 výnimiek pre osoby s trvalým pobytom v USA, napríklad pre držiteľov zelených kariet, ktorí môžu na americkom území zostať.

Americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly na tlačovej konferencii vyhlásil, že niektoré zo siedmich krajín, pre ktorých občanov platí zákaz cestovania do USA, zrejme v blízkej budúcnosti z daného zoznamu nezmizne. Opatrenie vyhlásili na 90 dní (v prípade Sýrie do odvolania), počas ktorých sa zhodnotí, či na listinu bude pridaná ďalšia krajina alebo nejaký iný štát bude naopak odobratý.

„Niektoré z týchto krajín, ktoré sú v súčasnosti na zozname, nemusia byť zo zoznamu v dohľadnej dobe vyradené, pokiaľ to sú krajiny, ktoré sú napríklad v rôznych štádiách kolapsu,“ citovala Kellyho agentúra Reuters. Minister dodal, iné krajiny by mohli byť pridané do zoznamu, ak sa zistí, že dostatočne nesprísnili svoje „postupy“ s cieľom zabezpečiť bezpečnejšie previerky ľudí mieriacich do USA.

Kelly povedal, že americkí federálni imigrační a colní úradníci konali aj v súlade so súdnymi príkazmi týkajúcimi sa dekrétu a žiadny z nich ich vedome či zámerne neporušil.

Kelly poprel podľa agentúry AP správy, že bol „mimo hry“ v plánoch Bieleho domu ohľadom obmedzenia imigrácie. Činitelia jeho ministerstva a úradu pre colnú kontrolu a zabezpečenie hraníc však priznali, že o Trumpovom výnosu nevedeli v dostatočnom predstihu. O Kellym povedali, že sa o dekréte sám dozvedel približne v čase, keď ho prezident podpisoval.