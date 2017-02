Trump nominoval za sudcu Najvyššieho súdu konzervatívca Gorsucha

Gorsuch bude pomáhať robiť rozhodnutia v záležitostiach polarizujúcich americkú spoločnosť, ako sú napríklad interrupcie, regulácia zbraní, trest smrti a náboženské práva.

Gorsucha, rodáka z amerického štátu Colorado, čaká zrejme búrlivý priebeh potvrdenia v Senáte, keďže republikáni vlani odmietli pozvať na vypočúvanie nominanta demokratického prezidenta Baracka Obamu, ktorý mal zaplniť prázdne miesto na Najvyššom súde po zosnulom konzervatívnom sudcovi Antoninovi Scaliovi. Ten zomrel vo februári 2016.

Zarytý, oddaný konzervatívec Gorsuch je najmladším nominantom na post sudcu Najvyššieho súdu USA za vyše štvrť storočie a smerovanie súdu bude možno ovplyvňovať niekoľko desaťročí.

Gursuch je sudcom na federálnom odvolacom súde so sídlom v Denveri, hlavnom meste štátu Colorado. Na toto miesto ho v roku 2006 vymenoval republikánsky prezident George W. Bush.

Na ťahu je Senát a demokrati v ňom

Trump v utorok v Bielom dome vyhlásil, že pri rozhodovaní o nominantovi mal pred sebou obraz Scaliu, a keď porovnával jeho názory s Gorsuchovými, zistil, že sú až zarážajúco podobné.

Prezident vyjadril nádej, že demokrati a republikáni v Senáte „sa tentoraz spoja pre dobro krajiny“ a nominanta schvália.

Gorsuch je „mužom z našej krajiny a mužom, ktorého naša krajina zúfalo potrebuje“, zdôraznil Trump po boku so sudcom a jeho manželkou. „Sudca Gorsuch má výnimočné právnické schopnosti, brilantné myslenie, obrovskú disciplínu a získal si podporu v oboch stranách,“ dodal Trump a upozornil na jeho skvelý pracovný životopis. „Sudca môže byť aktívny 50 rokov, závisí to od jeho veku. A jeho či jej rozhodnutia môžu platiť storočie, i dlhšie, a neraz môžu byť trvalé,“ vysvetľoval prezident.

Gorsuch vyhlásil: „Rešpektujem… skutočnosť, že v našom právnom poriadku je to tak, že nové zákony tvorí Kongres, a nie súdy. Úlohou sudcov je uplatňovať, nie upravovať prácu zástupcov ľudu. Sudca, ktorý je spokojný s každým svojím záverom, je s veľkou pravdepodobnosťou zlý sudca – lebo robí také rozhodnutia, ktoré vyhovujú jemu, a nie také, ktoré si vyžaduje právo.“

Niektorí demokrati v americkom Senáte, ktorý hlasovaním potvrdzuje takýchto nominantov, už oznámili, že sa budú snažiť zablokovať každého Trumpovho nominanta.

Konzervatívny intelektuál Gorsuch

Pokiaľ ide o povahu, nie je taký burič, akým bol Scalia, ale vyznáva Scaliovu filozofiu a má jeho uhladený štýl.

Tak ako Scalia aj Gorsuch je zástancom takzvaného „originalizmu“. Podľa právnikov a sudcov vyznávajúcich tento prúd má byť text ústavy interpretovaný tak, ako je napísaný, bez vnášania vlastných názorov do jeho významu.

Gorsuch vyštudoval Právnickú fakultu Harvardovej univerzity a bol zamestnancom Najvyššieho súdu, u sudcov Byrona Whitea a Anthonyho Kennedyho.

Okrem Harvardu vyštudoval aj ďalšiu školu patriacu do Ivy League (do skupiny ôsmich elitných súkromných univerzít na severovýchode USA) – a to Columbijskú univerzitu, ako aj britskú Oxfordskú univerzitu. Jeho práca ako partnera vo washingtonskej právnickej firme bola označená za veľmi úspešnú.

Podľa istého bývalého právnika kolujú fámy, že keď mal Gorsuch 39 rokov, farbil si vlasy nasivo, aby vyzeral starší.

Gorsuch žije v Colorade s manželkou a dvoma dcérami. Chová tam kone, je fanúšikom športovania v prírode, napríklad lyžovania a veslovania, miluje rybačku.

Gorsuchova rodina má určité putá s Republikánskou stranou. Jeho matka bola prvou ženou, ktorá stála na čele úradu na ochranu životného prostredia za vlády prezidenta Ronalda Reagana.