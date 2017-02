Britský vojak spáchal samovraždu, aby ho nezajal IS

Ryan Lock z Chichesteru z východneho Sussexu sa podľa BBC prihlásil ako dobrovoľník ku kurdským milíciám YPG, ktoré bojujú na severe Sýrie. Podľa Kurdov sa incident stal v decembri, keď bojovníci IS v dedine Džaabar obkľúčili päťčlennú skupinu ľudí z YPG, ktorá bola zapojená do bojov o mesto Rakka.

Všetkých päť v bitke zahynulo, ale v prípade Locka sa po ohliadke tela ukázalo, že v snahe nedostať sa do rúk radikálov, priložil zbraň k brade a sám sa zastrelil. „Spáchal samovraždu, aby ho ľudia z IS nezajali,“ povedal zdroj z YPG.

„Neexistujú slová, ktorými možno podobnú odvahu popísať. Ryan svojím činom pripravil IS o významnú propagandistickú príležitosť. Myslím si, že si zaslúži najvyššie vojenské pocty za také hrdinstvo,“ povedal aktivista presadzujúci práva Kurdov Mark Campbell.

Lock odišiel do Sýrie vlani v auguste, keď rodine a priateľom povedal, že ide na dovolenku do Turecka. Podľa BBC jeho telo v utorok dopravili do Iraku, odkiaľ bude letecky prepravené do Británie. „Odkedy sme sa dozvedeli o Ryanovi, je to pre nás ťažké. Najmä problémy týkajúce sa repatriácie. Sme vďační YPG, že ho pomáhajú dopraviť domov,“ citovala BBC Lockovho otca.

Lock je tretí Brit, ktorý prišiel o život v bojoch po boku Kurdov a proti IS. Pre Britov stále platí odporúčanie vyhnúť sa cestám do Sýrie.