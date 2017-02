Evakuáciu židovskej osady Amona sprevádza násilie

Na akciu povolali 3 000 vojakov a policajtov. Armáda dala asi 300 obyvateľom Amonu v utorok ráno 48 hodín na evakuáciu. Vypratanie osady nariadil v roku 2014 najvyšší súd, pretože osada bola postavená nelegálne, na súkromných palestínskych pozemkoch. Osadníci a ich priaznivci sa snažia polícii brániť vo vstupe, zapálili pneumatiky a nahádzali na cesty kamene. Odporcovia evakuácie už skôr oznámili, že majú v úmysle protestovať.

Policajný zástupca povedal, že polícia postupuje mierne, avšak nemieni dopustiť, aby to odporcovia evakuácie zneužili.

Nelegálne osady

Niektorí z obyvateľov sa uzamkli v domoch, iní sa pripútali k ťažkým predmetom, ďalší naliali olej na cestu, po ktorej postupuje polícia. Niekoľko rodín s malými deťmi odišlo dobrovoľne ešte pred začatím evakuácie. Ostatné však tvrdia, že zostanú a budú sa brániť pasívnymi prostriedkami. „Neodídeme zo svojich domovov dobrovoľne. Dostaňte nás von, potom pôjdeme. Toto je pre sionizmus čierny deň,“ povedal jeden z osadníkov Avichaj Bavaron prítomným novinárom.

Amona patrí k najväčším z asi sto osád, ktoré sú zatiaľ nelegálne aj z pohľadu izraelského práva. Podľa medzinárodných zákonov sú nelegálne všetky, pretože sú vybudované na okupovanom území.

Vyhrážky anexiou

Minister školstva Naftali Bennett pohrozil za vypratanie osady pripojením Západného brehu k Izraelu, ktorý židovský štát okupuje od roku 1967 a kde chcú mať Palestínčania svoj štát. Bennett, ktorý stojí na čele sionistickej strany Židovský domov, povedal v parlamente, že po „bolestnej strate“ Amon bude nasledovať anexia celého Západného brehu. Občanov Amon označil za hrdinov a sľúbil, že parlament čoskoro schváli zákon, ktorý povolí zaberanie palestínskej pôdy a ukončí toto „právne vykorenenie“ osád. Západný breh Jordánu je miesto historických židovských území Samária a Judea. Osadníci aj väčšina členov súčasnej vlády sú presvedčení, že Židia na ne majú historické právo.

Izraelský vrchný rabín David Lau vyzval občanov osady, aby sa vyvarovali násiliu. „Evakuácia týchto rodín vyvoláva žiaľ a veľkú bolesť. Právo je však treba rešpektovať a proti nikomu nemožno použiť násilie, a už vôbec nie proti bezpečnostným zložkám, ktoré pre blaho Izraela pracujú vo dne v noci,“ povedal Lau.

Vláda rozdelila zabrané parcely

Amona vznikla v 90. rokoch na kopci, pod ktorým sú palestínskej dediny. Armáda sa pripravovala na problémy a jednotka dostala špeciálny výcvik. Kontakt s osadníkmi budú mať najmä policajti, armáda akciu zabezpečuje z odstupu.

Vláda sa snažila evakuáciu Amony odvrátiť. V decembri sa s osadníkmi dohodla na alternatívnom pláne, podľa ktorého môže časť rodín zostať v blízkosti v mobilných domoch, ktoré budú umiestnené na pozemkoch, ku ktorým sa zatiaľ nikto nehlási. V osade žilo asi 50 rodín a približne polovicu presunú do tesnej blízkosti. Toto riešenie však napadli na súde obyvatelia susedných palestínskych dedín. Poukázali na to, že vláda rozdelila zabrané parcely na malé celky. Niektoré patria majiteľom, ktorí na Západnom brehu stále žijú, ale ostatné ľuďom, ktorí odišli po vzniku Izraela do diaspóry. Štát tieto pozemky označuje za opustený majetok a mieni ho dať k dispozícii osadníkom. Súd sa k petícii má ešte len vyjadriť, ale armáda evakuáciu napriek tomu nariadila už teraz.

Zlegalizujú osady?

V súčasnej izraelskej koaličnej vláde je mnoho priaznivcov osád. Navrhli zákon, o ktorom hovoril Bennett a ktorý má umožniť nepovolené osady zlegalizovať. Ak bude schválený, nebude použiteľný retroaktívne, takže na Amon sa už vzťahovať nemôže. Zákon počíta s tým, že osadníci budú môcť využívať palestínske pozemky, aj keď ich nebudú môcť vlastniť. Palestínčanom, ktorí preukážu vlastníctvo, bude ponúknutá kompenzácia. Posledné slovo k zákonu bude mať najvyšší súd.