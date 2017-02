Rumunská vláda dáva napriek protestom milosť odsúdencom za korupciu

Milosť tak dostanú niektorí odsúdení politici, medzi ktorými zrejme bude aj predseda vládnych sociálnych demokratov Liviu Dragnea. Znepokojenie nad týmto krokom Bukurešti v stredu vyjadrila Európska komisia.

„Boj proti korupcii musí pokračovať, a nie byť zastavený. Posledné udalosti v Rumunsku sledujeme s veľkým znepokojením,“ uviedli podľa agentúry Reuters v spoločnom vyhlásení predseda a podpredseda EK Jean-Claude Juncker a Frans Timmermans.

Predsedníčka Vrchnej rady sudcov a prokurátorov (CSM) Mariana Ghenaová po mimoriadnom zasadnutí rady oznámila, že ešte počas dneška podá proti nariadeniu ústavnú sťažnosť.

Pred sídlom vlády v rumunskej metropole v mrazivom počasí v utorok proti tomuto zámeru kabinetu premiéra Sorina Grindeanua opäť demonštrovalo okolo 10 000 ľudí. „Zlodeji“ a „zradcovia“ skandoval dav, ktorý sa dožadoval aj demisie kabinetu. Tisíce nespokojencov sa podľa médií zišli aj v ďalších mestách.

Schválené nariadenie, ku ktorému nie je nutný súhlas parlamentu a ktoré má čoskoro automaticky nadobudnúť účinnosť, zbavuje trestnosti niektoré doterajšie trestné činy, vrátane zneužitia úradu, ktoré nespôsobí väčšiu finančnú škodu ako 200 000 leu (44 415 eur).

Vláda zároveň prijala návrh zákona, ktorý umožňuje zrušiť výkon trestu väzenia pri niektorých ďalších trestných činoch. S týmto opatrením ale musí vysloviť súhlas zákonodarný zbor.

Potrebu prijať sporné nariadenie vláda ospravedlňovala nutnosťou uľaviť preplneným väzniciam. Experti ale poukazujú na to, že sa to skôr týka skutočnosti, že v poslednej dobe bol odsúdený alebo je súdený za korupčné konanie rad sociálnodemokra­tických politikov.

Ťažiť z kontroverznej milosti môže taktiež vodca Sociálnodemokra­tickej strany (PSD) Dragnea, ktorý vlani dostal dvojročnú podmienku za zmanipulovanie volieb. Kvôli tomu sa po víťazstve svojej strany v decembrových voľbách nemohol stať premiérom.

15,000 people protesting now in #Bucharest. "#Romania’s government decriminalizes official misconduct" https://t.co/PU2jjFNFe2