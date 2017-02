Navaľnyj je rozhodnutý zabojovať o Kremeľ, súdny verdikt to neovplyvní

Svoju prezidentskú kandidatúru Navaľnyj verejne ohlásil koncom minulého roka. Podľa ruských zákonov by aj podmienečné odsúdenie znamenalo vyradenie z prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia budúci rok. Za jasného favorita je pokladaný terajší prezident Vladimir Putin, aj keď doteraz neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie.

Putinov hovorca dnes novinárom tvrdil, že sa Kremeľ o súdny proces v Kirove nijako nezaujíma. „Úprimne povedané, o žiadnych vyhláseniach súvisiacich s týmto procesom sme nepočuli, ani to zvlášť nesledujeme,“ povedal Dmitrij Peskov. „Nemáme v súvislosti s týmto súdom nijaký osobitný záujem,“ dodal. Ani vraj nechápe, ako by bolo možné niekoho odstrániť z volieb, ktoré sa ešte nekonajú.

Navaľnyj je v Kirove už druhýkrát súdený za údajné sprenevery. Prvý proces v roku 2013 skončil vynesením nepodmienečného rozsudku, ktorý odvolací súd vzápätí zmenil v podmienečný. Európsky súd pre ľudské práva ale vyhlásil, že ruská justícia porušila Navaľného právo na spravodlivý súd a tak vlani v novembri ruský najvyšší súd rozsudok zrušil a nariadil nový proces.

Dnešné súdne konanie v Kirove vyvolalo v médiách väčšiu pozornosť ako desať predchádzajúcich, nakoľko Navaľného dopravila do Kirova súdna stráž. Vzhľadom na to, že jeho príchod nakrúcala aj štátna televízia, odmietol novinárom poskytnúť vyjadrenie v angličtine, pretože „to potom odvysielajú ako dôkaz mojej nelojálnosti Rusku“, vysvetlil. Prítomnosť novinárov využil na to, aby potvrdil, že z prezidentských volieb neodstúpi. Avšak nevysvetlil, ako si poradí s prípadným zákazom účasti vo voľbách.

Na Navaľného vyhlásenie, že „neznámi ľudia sa pokúšajú riadiť a manipulovať proces“, sudca nereagoval.

Navaľnyj patril na prelome rokov 2011 a 2012 k hlavným vodcom masových demonštrácií proti Putinovmu režimu. V roku 2013, ešte predtým, ako bol právoplatne odsúdený, sa postaral o prekvapenie vo voľbách moskovského starostu, keď získal viac ako štvrtinu hlasov a bezmála si vynútil druhé kolo na úkor favorizovaného Putinovho spolupracovníka Sergeja Sobjanina.