Trestanci zajali strážnikov väznice na severovýchode USA

Väzni podľa miestnych úradov získali kontrolu nad nápravným zariadením, ktoré patrí k najprísnejšie stráženým v tomto štáte. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej na mieste zasahujú desiatky policajných vozidiel. Delawarské úrady preventívne sprísnili bezpečnostné opatrenia vo všetkých ostatných nápravných zariadeniach.

K vzbure došlo v mužskej väznici v meste Smyrna, ktorá je s 2 500 trestancami najväčšou v tomto štáte.

Police mobilize outside Vaughn Correctional Center in #Smyrna, Delaware, scene of inmate rebellion. #VaughnRebellion pic.twitter.com/SON­zy4Hhew