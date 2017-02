Trump vraj varoval prezidenta Mexika, že tam USA vyšlú svoje sily

Trump to podľa agentúry AP povedal v nedávnom telefonáte s mexickým lídrom Enrique Peňa Nietom, ktorý sa týkal predovšetkým spornej stavby múra na hranici oboch krajín. Kým Biely dom sa k poznámke oficiálne nevyjadril, Mexiko popiera, že by Trump v rozhovore s prezidentom sa jeho krajine takto vyhrážal.

„Máte tam dole u vás hromadu zlých chlapíkov. Nerobíte dosť, aby ste ich zastavili. Myslím, že vaša armáda sa bojí. Naša nie, takže by som ju mohol poslať, aby sa o to postarala,“ povedal Trump podľa úryvkov z prepisu piatkového telefonátu, ktoré má AP k dispozícii. Nie je pritom jasné, kto sú tí ľudia, ktorých nedokáže Mexiko zastaviť a kvôli ktorým Trump už po niekoľkýkrát použil anglicko-španielsky výraz „bad hombres“. V minulosti takto narážal na drogové kartely, ale so zločinnosťou spájal aj imigrantov, ktorí prichádzajú do USA nelegálne.

Podobný prepis, podľa ktorého Trump na mexického prezidenta v telefonáte útočil, priniesli aj niektoré mexická médiá. Podľa mexického ministerstva zahraničia sú tieto správy nepravdivé.

Už skôr napäté vzťahy oboch lídrov sa vyhrotili minulý týždeň, keď mexický prezident zrušil návštevu USA plánovanú na tento utorok pre spor o financovanie Trumpom schváleného múru na hraniciach. Kým Trump opakuje, že ho zaplatia Mexičania, Peňa Nieto to kategoricky odmieta.

Piatkový telefonát prišiel deň po zrušení cesty a obe strany sa o ňom oficiálne vyjadrili veľmi diplomaticky s tým, že výbušnú tému stavby múru nebudú verejne ventilovať.