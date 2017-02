Nádej vládnuť Francúzom sa pre Fillona mení na nočnú moru

Francúzi Fillona nechcú

Dvaja z troch Francúzov sú presvedčení, že Francois Fillon by sa mal vo svetle aféry fiktívneho zamestnávania manželky vzdať kandidatúry na post prezidenta. Podľa prieskumu zverejneného vo štvrtok až 69 percent opýtaných si myslí, že expremiér nie je vhodným kandidátom do Elyzejského paláca.

Prieskum realizovala agentúra Harris Interactive pre francúzske rozhlasové stanice RMC a Atlantico. Takisto z neho vyplynulo, že Alain Juppé by bol podľa opýtaných preferovanejším kandidátom pravice.

Iba 29 percent respondentov si myslí, že republikáni by vyhrali, ​​ak by bol kandidátom Fillon. Zatiaľ čo 57 percent uviedlo, že strana by uspela, ak by postavila do volieb iného politika.

Zdroj: Reuters