Študoval s Obamom. Trump posiela Gorsucha na Najvyšší súd

Nominantom šéfa Bieleho domu je Neil Gorsuch (49). Podľa očakávaní vybral Trump jasného konzervatívneho sudcu. Ako sa dalo predpovedať, opozičným demokratom sa to nepáči.

"Budem slúžiť ústave a zákonom tejto krajiny,“ vyhlásil Gorsuch, ktorý bol na Harvardovej univerzite spolužiakom predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu.

Gorsucha musí vo funkcii potvrdiť Senát. V ňom majú síce demokrati menšinu, ale stále dosť kresiel na to, aby ho blokovali. O Gorsucha sa preto bude určite tvrdo bojovať. Po smrti sudcu Antonina Scaliu pred rokom má totiž Najvyšší súd USA len osem členov. Ak Gorsucha Senát odhlasuje, konzervatívci budú mať na súde prevahu v pomere päť ku štyrom. Vzhľadom na to, že inštitúcia rozhoduje o najzávažnejších spoločenských a politických otázkach v USA, jej verdikty môžu zásadným spôsobom zmeniť Ameriku. Tak ako keď súd povolil interrupcie či manželstvá gejov.

V čase prezidenta Trumpa môže byť úloha Najvyššieho súdu ešte dôležitejšia. Šéf Bieleho domu za menej ako dva týždne v úrade ukázal, že je schopný ísť do krajností. Ukázal to najmä jeho zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich prevažne moslimských krajín. Zatiaľ na tri mesiace. Amerika zároveň na 120 dní prestala prijímať utečencov.

Trumpovo nariadenie čelí vlne kritiky na celom svete. Viacerí federálni sudcovia zakázali vykonávanie niektorých jeho častí. No je zjavné, že príslušníci colnej a pohraničnej stráže, ktorí patria pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, verdikty ignorujú.

V tejto situácii sa rozhorí aj boj o Gorsucha, ktorý momentálne pôsobí na federálnom odvolacom súde v coloradskom Denveri. "Má jedinečný životopis. Taký dobrý, ako je to len možné. Nie je možné pochybovať o kvalifikácii sudcu Gorsucha. Iba dúfam, že demokrati a republikáni sa budú konečne schopní dohodnúť pre dobro krajiny,“ povedal o svojom kandidátovi Trump. V iných časoch by možno k dohode aj došlo. Gorsucha mnohí demokrati berú ako bežného konzervatívca, ktorého názory síce odmietajú liberáli, aj v rámci americkej verejnej diskusie sú úplne bežné. Je proti súdnemu aktivizmu, odmieta asistovanú samovraždu a eutanáziu a takmer určite by hlasoval proti manželstvám gejov. Nepredpokladá sa však, že by sa snažil napríklad riešiť zákaz interrupcií.

Ale po smrti Scaliu, ktorého Gorsuch obdivoval, nominoval vlani v marci Obama na Najvyšší súd Merricka Garlanda. Mal to byť kandidát, ktorého by mohli rešpektovať aj umiernení konzervatívci. No vtedajší aj súčasný šéf republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell odmietol o sudcovi Garlandovi vôbec rokovať. Zdôvodňoval to aj tým, že Obamovo funkčné obdobie sa chýli ku koncu. Teraz McConnell demokratom odkazuje, že dúfa, že demokrati sa budú správať ku konzervatívnym, kandidátom podobne, ako sa republikáni stavali k Obamovým nominantom. Vzhľadom na to, ako pravicou ovládaný Kongres reagoval na minulého prezidenta, vyznievajú tieto slová prinajmenšom čudne.

"Mám o ňom vážne pochybnosti,“ vyhlásil na adresu Gorsucha šéf demokratov v Senáte Chuck Schumer.

Ešte oveľa tvrdšia bola demokratická senátorka Elizabeth Warrenová, ktorá už oznámila, že bude proti Trumpovmu nominantovi. "Ako sudca sa sám vykrútil ako praclík, aby zabezpečil verdikty v prospech veľkých spoločností proti pracujúcim Američanom. Ukázal nepriateľský postoj v prípadoch prístupu žien k základnej zdravotnej starostlivosti,“ napísala o Gorsuchovi na sociálnej sieti Facebook Warrenová.

Ak budú demokrati sudcu blokovať, na jeho schválenie bude potrebných v 100-člennom Senáte minimálne 60 hlasov. Republikáni majú len 52. Možnosťou ešte je, že by väčšina v Senáte zmenila procedúru a na potvrdenie Gorsucha by stačila nadpolovičná väčšina senátorov. Už na to vyzval prezident Trump, ale politicky je to veľmi citlivá vec. V budúcnosti sa totiž môže obrátiť proti republikánom.

"Demokrati sa však možno nakoniec budú snažiť vyhnúť boju, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prehrajú,“ reagoval pre Pravdu politológ Kenneth Sherrill z newyorskej City University. "Veľa však závisí od bežných podporovateľov strany. Momentálne sú všetci nahnevaní na Trumpa. Ak sa zaktivizujú proti Gorsuchovi, lídri ich budú nasledovať,“ myslí si Sherrill. <PE>