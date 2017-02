Babiš: Ide o politický zápas. Zeman žiada rovnaký meter

Dôvodom sú nejasnosti okolo pôvodu majetku vicepremiéra. Šéf kabinetu ho ešte v utorok vyzval, aby verejnosti objasnil svoje minulé príjmy. „Je zbytočné, aby týmito podozreniami bola zaťažovaná činnosť celej vlády a spochybňovaná autorita Ministerstva financií ako úradu, ktorý má okrem iného dbať na riadny výber daní,“ uviedol premiér. „Minister financií by mal čo najskôr celú vec transparentne vysvetliť a neposkytovať priestor pre útoky opozície na svoju osobu i na vládu ako celok,“ doplnil.

„Vysvetlenie“ požaduje aj opozičná ODS. Predseda strany Petr Fiala predtým Sobotku vyzval, aby situáciu okolo Babišovho majetku riešil. „Minister financií nám tu ponúka rôzne vysvetlenia, do ktorých sa skôr zamotáva, prichádza s novými verziami toho príbehu. Ale pán premiér, ktorý sa v každom svojom vystúpení oháňa tým, ako má byť politika transparentná, mlčí a neurobí nič,“ povedal Fiala. Podľa neho to je neudržateľný stav a pre zachovanie dôvery občanov v politiku je nutné, aby sa situácia vyjasnila.

„Ako jediný politik som zverejnil všetky svoje príjmy,“ pripomenul Babiš a vyzval na to isté aj predsedov zvyšných parlamentných strán. S pochybnosťami o Babišovom majetku prišiel server Echo24. Podľa neho vicepremiér nakúpil v roku 2013 dlhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy korún (54,85 mil. eur). Babiš pre Deník vyhlásil, že jeho čisté príjmy do roku 2015 predstavovali 1,526 miliardy korún (56,47 mil. eur). Ibaže Echo24 na základe majetkových priznaní podávaných v Snemovni prišlo k záveru, že do roku 2013 zarobil Babiš 1,11 miliardy korún (41,079 mil. eur), čo by nestačilo na nákup dlhopisov.

Vicepremiér následne oznámil, že okrem už spomínaných príjmov, na ktoré sa vzťahovala daňová povinnosť, mal aj nezdaniteľné príjmy vo výške 650 miliónov korún (24,05 mil. eur) z predaja firiem, akcií a predchádzajúceho podnikania. A tak podľa neho mal prostriedky na nákup dlhopisov. Útoky proti jeho osobe pripisuje Babiš politickému zápasu.

Babiš tiež informoval, že podáva sťažnosť na Českú televíziu kvôli reláciám Reportéri ČT a 168 hodín, v ktorých sa ho novinári pýtali na nezrovnalosti v príjmoch a nákup dlhopisov Agrofertu. Podľa Babiša sú relácie účelové a ich autori skorumpovaní.

Český minister financií ešte v utorok dodal, že si kvôli celému sporu nechá urobiť dva nezávislé audity svojich príjmov a ich výsledok zverejní.

Do celého sporu sa zapojil aj prezident Miloš Zeman. Auditom by mali podľa hlavy štátu prejsť nielen majetkové pomery ministra financií Andreja Babiša, ale aj ďalších politikov.

„Veľmi by som si prial, aby príjmy niektorých našich zatiaľ nemenovaných politikov boli preverené auditmi s rovnakou dôkladnosťou ako príjmy Andreja Babiša,“ povedal Zeman Českej televízii. „Sú politici, ktorí sa mohli obohatiť na rôznych privatizačných zmluvách a na rôznych pomerne podivných transakciách, ktoré v minulých rokoch prebehli,“ dodal.

Zeman si momentálne nemyslí, že by mal Babiš kvôli sporu abdikovať. V prípade, že by k jeho odchodu z miesta vicepremiéra aj ministra financií došlo a za predpokladu, že by kvôli celému prípadu mala padnúť vláda, je Zeman pripravený vymenovať úradnícku vládu, uviedla ČT.

Zeman, ktorý má k Babišovi v posledných mesiacoch blízko, s novelou zákona o konflikte záujmov, ktorý býva prezývaný kvôli dopadu na šéfa hnutia ANO ako „lex Babiš“, nesúhlasí. Zákon vetoval 19. decembra a podľa prezidenta je v rozpore s ústavným poriadkom a medzinárodnými zmluvami. V rovnaký deň oznámil, že ak poslanci veto prehlasujú, podá ústavnú sťažnosť. Poslanci ho prehlasovali v januári. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček uviedol, že právnici Pražského hradu dolaďujú detaily ústavnej žaloby, ktorú kancelária podá v priebehu februára.