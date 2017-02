Putin je v Budapešti, s Orbánom bude rokovať o jadrovej elektrárni Paks

Ako sa minulý mesiac v Moskve posťažoval šéf maďarskej diplomacie, Budapešť doteraz čaká na „zelenú“ z Bruselu pre dostavbu dvoch blokov, ktorú majú postaviť a financovať Rusi. Agentúra Reuters označila Putinovu návštevu v Budapešti a prehlbovanie rusko-maďarských vzťahov a za „skúšku nervov“ pre Európsku úniu.

„Maďarskí partneri potvrdili pevné rozhodnutie pokračovať v rozšírení jadrovej elektrárne Paks za účasti Rosatomu,“ uviedol ešte v Moskve ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. „Je to strategický projekt,“ dodal k plánu, pre ktorý sa Budapešť dostala do stretu s Bruselom.

Európska komisia vlani zastavila vyšetrovanie skutočnosti, že Maďari zadali ruskému koncernu Rosatom zákazku na výstavbu dvoch nových blokov bez verejnej súťaže. Ďalšie vyšetrovanie má zistiť, či Orbánov kabinet neporušuje pravidlá EÚ pre poskytovania štátnej pomoci. Stavba má byť z väčšej časti financovaná štátnym úverom od Ruska vo výške desiatich miliárd eur.

Projekt nových plynovodov

V predvečer Putinovej cesty prezidentov poradca Jurij Ušakov naznačil, že maďarskí partneri by sa mohli zapojiť do projektov nových plynovodov obchádzajúcich Ukrajinu, vraj by dokonca jedna z vetiev kontroverzného plynovodu Nord Stream mohla viesť až do Maďarska.

Maďarsko patrí v rámci EÚ ku kritikom protiruských sankcií, ktoré únia vyhlásila v roku 2014 v dôsledku ruskej anexie ukrajinského Krymu a podpore donbaských povstalcov. Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó nedávno v Moskve vyčíslil, že pre sankcie prišiel maďarský zahraničný obchod zhruba o 6,5 miliardy dolárov.

Budapešť kritizuje protiruské sankcie

Maďarsko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktoré napriek sankciám udržujú s Moskvou dobré vzťahy. Podľa prieskumu, zverejneného deň pred Putinovou návštevou, si väčšina Maďarov želá pragmatické vzťahy s Ruskom.

Podľa Orbánovho predchodcu na čele vlády, opozičného predáka Ferenca Gyurcsányho je spojenectvo s Putinom skôr zradou než obranou maďarských záujmov.

Stretnutie šéfa Kremľa s premiérom Orbánom bude tretie od roku 2015 a celkovo siedme.