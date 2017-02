Zaorálek potvrdil, že nedošlo k úniku žiadnych tajných informácií

„Únik citlivých informácií, napríklad z mojej schránky bude nepríjemný pre mňa, ale nie je to ohrozenie štátu,“ zdôrazňoval podľa ct24 Zaorálek. Minister vnútra chce vyšetriť, odkiaľ sa informácie o útoku dostali do médií. Obsah ukradnutých materiálov ani dĺžka útoku sa podľa Zaorálka nedá teraz určiť. Útok ale podľa neho trval niekoľko mesiacov.

Server Info.cz v stredu s odvolaním sa na Národné centrum kybernetickej bezpečnosti napísal, že uniklo asi sedem tisíc dokumentov vrátane citlivých informácií. Hackerské útoky na ministerstvo vraj trvali najmenej rok.

Podľa serveru prelomili hackeri celkom 168 účtov, do systému sa pripájali z rôznych adries, a to najčastejšie ráno medzi 06:00 a 07:00. Najviac času strávili v centrálnom účte, z ktorého sa prichádzajúce správy prideľujú účastníkom, a tiež v účtoch ministra zahraničia Ľubomíra Zaorálka (ČSSD), bývalých námestníkov Petra Druláka a Jakuba Kulhánka a súčasného námestníka Iva Šrámka.

Zaorálek však tieto informácie na brífingu odmietol s tým, že podobné údaje sa dajú spätne upravovať a je to podľa neho celkom bežná vec. „Kto dnes môže presne tvrdiť, kedy bolo čo napadnuté.“ Podobné informácie sú podľa neho len špekulácie.

Minister vnútra Milan Chovanec (ČSSD) trvá na dôslednom vyšetrení toho, odkiaľ informácie o hackerských útokov na rezort zahraničia unikli. Rovnako ako v utorok Zaorálek uviedol, že štátne orgány o útoku vedeli s predstihom.

„Zaujímalo by ma, kto mal potrebu prezradiť vyšetrovanie tejto veci a za akým účelom. Či to bolo len z hlúposti, alebo či to má nejaké ďalšie pozadie,“ povedal Chovanec novinárom v Poslaneckej snemovni. Je podľa neho kľúčové zistiť, kto mal motiváciu vec prezradiť verejnosti skôr, než bude odborne vyšetrená. Podľa Chovanca vedeli štátne orgány o útoku týždne.