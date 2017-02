Lukašenko: Vzťahy Minska s Moskvou sú v kríze

Na tlačovej konferencii v Minsku to v piatok povedal bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Dodal, že Bielorusko sa za žiadnu cenu svojej nezávislosti nevzdá.

My sa bez ruskej ropy zaobídeme. Bude to veľmi ťažké, ale sloboda a nezávislosť je dôležitejšia ako peniaze. Alexander Lukašenko, prezident Bieloruska

Lukašenko kritizoval Moskvu za prístup k rokovaniam o cene ruských energetických surovín, s ktorou Minsk nesúhlasí. Výhrady dáva Bielorusko najavo už od začiatku minulého roka, kedy označilo cenu, ktorú požaduje Rusko, za neudržateľnú a začalo Moskve platiť menej. Bieloruský prezident v piatok oznámil, že na Rusko podal žalobu.

„Prečo nás držia pod krkom a režú do živého? Veď my sa bez ruskej ropy zaobídeme. Bude to veľmi ťažké, ale sloboda a nezávislosť je dôležitejšia ako peniaze,“ vyhlásil Lukašenko.

„V Rusku sú rôzne sily, bohužiaľ rôzne sú aj v ruskom vedení. Je veľmi zlé, keď sa niektoré názory rozchádzajú s mienkou a rozhodnutím prezidenta,“ uviedol Lukašenko. S Putinom vraj udržiava priateľské vzťahy, aj keď sa dokážu „pohádať ako žiadni iní prezidenti“.

Bieloruský prezident zdôraznil, že jeho krajina musí presadzovať „politiku všetkých uhlov“. Inú cestu podľa neho Bielorusko nemá. „Musíme sa kamarátiť so všetkými našimi susedmi. Mávali sme doteraz len jedným krídlom a je známe, kam sme doleteli. Rusko, Ukrajina, Poľsko, Litva ani Lotyšsko nám nie sú cudzie. Sú to z božej vôle naši susedia,“ povedal.

Lukašenko zároveň poprel informácie niektorých médií, že sa jeho krajina chystá opustiť integračné projekty dohodnuté s Moskvou. Agentúra Regnum nedávno bez uvedenia zdroja napísala, že Minsk chce opustiť Ruskom riadenú Eurázijskú hospodársku úniu, postsovietsku Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti a konfederačné rusko-bieloruské zoskupenie nazývané Zväzový štát.