Schwarzenegger vracia úder Trumpovi: Vymeňme si miesta

„Počuj, Donald, mám skvelý nápad. Vymeňme si prácu. Ty sa vrátiš do televízie, keďže si taký expert na sledovanosť, a ja pôjdem na tvoje miesto. A potom budú môcť ľudia konečne opäť pokojne spať,“ odkázal Schwarzenegger prezidentovi USA na sociálnej sieti Twitter. Napísal britský The Guardian.

Schwarzenegger tak reagoval na slová amerického prezidenta na jednom z podujatí, kde prítomných vyzval, aby sa modlili za vyššiu sledovanosť americkej reality show Apprentice (Učeň) aj za Arnolda Schwarzeneggra. Práve on ako moderátor programu vystriedal Trumpa, keď sa začal uchádzať o post prezidenta USA. Čísla sledovanosť však išli dole. „Vzali naozaj veľkú filmovú hviezdu, aby ma nahradila, a my všetci vieme, ako sa to skončilo. Sledovanosť išla prudko dole. Bola to úplná katastrofa,“ vyhlásil Trump.

Odkaz na sociálnej sieti hviezdneho Terminátora zdieľalo za tridsať minút viac ako 10-tisíc ľudí.

Donald Trump, veľký fanúšik siete Twitter, dlho s reakciou neotáľal. Podľa neho nestál Arnold za veľa ani ako guvernér, ani ako moderátor, ale aspoň sa naozaj snažil, dodal Trump.

Už pred americkými prezidentskými voľbami Schwarzenegger vyhlásil, že Trumpa nepodporuje a nedá mu svoj hlas. Dôvodom boli urážlivé komentáre miliardára na adresu žien. Vtedy Schwarzenegger napísal, že po prvý raz odkedy emigroval z Rakúska, nepodporí kandidáta republikánov. Sám Schwarzenegger sa v minulosti netajil ambíciou stať sa prezidentom USA. Nespĺňa však jednu z kľúčových podmienok – nenarodil sa na pôde USA.