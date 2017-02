Trump (zatiaľ) nezaútočí na baštu islamských teroristov

Okrem iného obsahoval vyzbrojenie Kurdov, ale aj „návod“, ako to vysvetliť Ankare, ktorá „bude pravdepodobne proti“. Turci totiž považujú Kurdov za teroristov a radšej pomáhajú sýrskej tzv. umiernenej opozícii.

„Útočiť na Rakku nebudeme,“ zareagovali na plán ľudia z okolia Trumpa a odmietavý postoj dodnes nezmenili. Odôvodňujú to tým, že je „opatrný, priveľmi postupný, riskantný“, a teda jeho realizácia je „odsúdená na neúspech“. A navyše nik z Obamových ľudí zaň nechcel niesť zodpovednosť.

„Poskytli nám informáciu, v ktorej sme však našli obrovské medzery. Jednoducho to bola zlá práca,“ cituje aj azerbajdžanský portál 1news vysokopostaveného úradníka z Trumpovej administratívy, ktorý mal dokument v rukách.

Podľa neho plán neobsahoval napríklad údaj, koľko amerických vojakov by malo podporovať bojové aktivity Kurdov a chýbala v ňom aj zmienka o kooperácii s Ruskom. V scenári „zabudli“ aj na náhradný variant v prípade neúspechu kurdského útoku.

„Aj samotní autori plánu v ňom videli nedostatky,“ tvrdil zdroj denníka The Washington Post so spresnením, že zapojenie Kurdov v rámci útoku na Rakku bolo vlastne plánom „B“, pretože prvý variant rátal so zapojením tureckých jednotiek, čo už obamovci nestihli realizovať.

Prezident Donald Trump dal najavo, že je rozhodnutý ísť svojou cestou a zároveň splniť ďalší z predvolebných sľubov, "rýchlo a tvrdo skoncovať s IS“. Lenže až po tom, čo Pentagon do mesiaca pripraví nový plán oslobodenia nielen mesta Rakka od islamských radikálov. Podľa Trumpovho okolia prezident USA dal v tomto smere ministrovi obrany Jamesovi Mattisovi voľnú ruku.

Trump však nečaká na šéfa rezortu obrany. „Pred piatimi dňami sme prvý raz dostali od Američanov obrnenú techniku, ale aj ľahké zbrane a muníciu, čo nebolo možné za čias administratívy Baracka Obamu,“ informoval hovorca aliancie Demokratické sily Sýrie (DSS), ktorej hlavnú údernú päsť tvoria Kurdské oddiely ľudovej sebaobrany. Podľa neho spomínané dodávky potvrdzujú, že Trumpova administratíva podporuje skutkami sýrsku opozíciu.

Nie je vylúčené, že nový Mattisov plán bude obsahovať tesnejšiu spoluprácu s Ruskom, či dokonca s terajším sýrskym prezidentom Bašárom Asadom, ktorého Obama plánoval zvrhnúť. „Stále zostáva variant staviť na Kurdov, ak s tým, bude súhlasiť minister Mattis,“ dodáva zdroj denníka The Washington Post.

Aj Trumpov poradca pre otázky medzinárodných vzťahov citovaný portálom Regnum, konštatoval, že "po mnohých konzultáciách sme dospeli k záveru, že najlepšie zatiaľ bude vyzbrojiť práve Kurdov“.