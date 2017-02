Putinov kritik Navaľnyj spustil svoju predvolebnú kampaň

Navaľnyj, ktorý je aj aktivistom boja proti korupcii v Rusku a veľkým odporcom súčasného prezidenta Vladimira Putina, potvrdil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách, a to aj napriek tomu, že jeho situácia je neistá.

Navaľného kandidatúru by totiž mohlo zablokovať rozhodnutie súdu, ktorý na budúcu stredu vynesie rozsudok v kauze Kirovles, kde je opozičný politik v obnovenom procese obvinený zo sprenevery a prokuratúra preňho žiada päťročný podmienečný trest väzenia. Ak súd uzná Navaľného za vinného a odsúdi, nebude môcť kandidovať.

Navaľnyj tvrdí, že je nevinný a žiada súd, aby ho spod žaloby oslobodil. Jeho pôvodné odsúdenie z roku 2013 vlani zrušil najvyšší súd. Aktivista, obvinený z rozsiahlej sprenevery štátnych zdrojov, bol už niekoľkokrát zatknutý i krátkodobo uväznený za účasť na rozličných opozičných stretnutiach.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok oznámil, že sedem z týchto zatknutí bolo protizákonných a nariadil Rusku, aby Navaľnému vyplatilo odškodné vo výške 63 000 eur.

Samotný Navaľnyj vo svojom príhovore vyhlásil, že „Kremeľ urobí všetko, čo je v jeho silách, aby mu zabrániť zúčastniť sa na voľbách“. Otvorenie predvolebného štábu, ktorý bude zbierať podpisy na podporu Navaľného kandidatúry, má podľa opozičného politika úrady presvedčiť, aby mu dali možnosť kandidovať.

Navaľnyj podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy dodal, že v najbližších mesiacoch má v pláne otvoriť v rôznych častiach Ruska ešte ďalších 76 svojich predvolebných štábov.

Kandidát strany Jabloko začal kampaň

Ruská sociálno-liberálna strana Jabloko spustila predvolebnú kampaň svojho kandidáta pre budúcoročné prezidentské voľby – Grigorija Javlinského. Agentúra Interfax spresnila, že prvá fáza kampane bude zameraná na mladú generáciu. Ako na otvorení fóra mládežníckych volebných povereníkov uviedol člen strany Ivan Boľšakov, strana Jabloko i „naša (predvolebná) kampaň sa zameriavajú na perspektívy a budúcnosť“.

Predsedníčka strany Emilija Slabunovová vyhlásila, že Jabloko je pripravené formulovať „ponuku“ určenú všetkým mladým občanom, ktorí „svoju budúcnosť vidia v Rusku a chcú ju budovať v súlade so svojím talentom a schopnosťami“. „Jabloko môže napokon mládeži predstaviť to najdôležitejšie – kandidáta na post prezidenta krajiny – Grigorija Javlinského,“ dodala. Javlinského označila za človeka, ktorý „Rusko dokáže dostať zo stavu, v ktorom sa teraz nachádza“.

Samotný Javlinskij vo svojom prejave uviedol, že budúcnosť vidí v „štruktúre krajiny, kde ľudia majú rovnakú príležitosť realizovať svoj potenciál a dosiahnuť to, o čom snívali.“

Strana Jabloko rozhodla o tom, že Javlinskij bude jej kandidátom pre prezidentské voľby v Rusku na svojom zjazde ešte vo februári roku 2016. Podpora Javlinského ako budúceho kandidáta bola aj bezpodmienečnou podmienkou pre zaradenie nestraníckych kandidátov na kandidátsku listinu Jabloka pre parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku konali v septembri 2016. Jabloko však v nich utrpelo porážku a nezískalo žiadny poslanecký mandát.

Žirinovskij mieni kandidovať vo voľbách

Líder Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij plánuje kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Žirinovskij to oznámil na 30. zjazde LDPR, na ktorom ho zvolili za šéfa strany pre ďalšie obdobie, informuje agentúra TASS.

„V decembri sa uskutoční ďalší, 31. stranícky zjazd LDPR. Po tom, ako Rada federácie ohlási prezidentské voľby, ktoré by mali byť v marci 2018, zúčastníme sa na nich, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou budem kandidátom za LDPR ja,“ povedal pre prítomných novinárov 70-ročný Žirinovskij.

V takom prípade by to bol už jeho šiesty pokus o získanie postu hlavy štátu. „V Európe to predstavuje rekord, keďže tu ešte nikto nebol prezidentským kandidátom viac než päťkrát. Ak budem mať vhodné podmienky, vyhrám – tak, ako sa to v USA podarilo Donaldovi Trumpovi,“ dodal politik.