Lavrov odmieta postupné rušenie sankcií proti Rusku

SITA |

Rusko sa nezapojí do recipročného procesu so Západom, v rámci ktorého by mali byť postupne rušené sankcie spojené s otázkou Ukrajiny, vysvetlil v rozhovore pre rakúsky spravodajský týždenník Profil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Interview poskytol šéf ruskej diplomacie v Moskve a v nedeľu bolo zverejnené na webovej stránke časopisu.