Otec útočníka z Louvre pochybuje o vine svojho syna

V rozhovore pre agentúru AP Ridá Rifáí Hamamí ďalej vyhlásil, že jeho 28-ročný syn Abdalláh nie je terorista, ale vedie „normálny život so svojou ženou a malým dieťaťom“. V rozhovore, ktorý sa odohral v dome rodičov predpokladaného útočníka v meste Mansúr ležiacom severne od Káhiry, Hamamí tiež uviedol, že ak jeho syn „bude obvinený, potom Boh s nami, ale ak je nevinný, potom nám dlhujú ospravedlnenie“.

Úrad parížskeho prokurátora, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním teroristických útokov, informoval, že vojenská hliadka egyptského útočníka štyrikrát postrelila po tom, ako muž zaútočil mačetou na jedného z vojakov a kládol aktívny odpor aj pri zadržiavaní. Páchateľove zranenia sú vážne, ale podľa sobotňajšieho vyhlásenia ošetrujúcich lekárov už je schopný vypovedať. Francúzski vyšetrovatelia naňho v sobotu uvalili väzbu.

Podľa francúzskeho denníka Le Figaro Abdalláh Hamamí žije v Spojených arabských emirátoch. Do Francúzska pricestoval 26. januára cez Dubaj, a to na turistické vízum. Pre francúzske tajné služby nebol známou osobou, čo mu uľahčilo vstup do schengenského priestoru. Mačety, ktorými chcel zaútočiť, si kúpil po prílete do Paríža v špecializovanom obchode v 8. parížskom obvode, kde sa ubytoval v prenajatom byte.

Vyšetrovatelia okrem identity páchateľa preverujú aj sériu tweetov v arabčine, ktoré na internete zverejnil niekoľko minút pred útokom. Uvádza sa v nich okrem iného: „…v mene Alaha, za našich bratov v Sýrii a bojovníkov…“ a o pár minút neskôr v inej správe odkazuje na Islamský štát.

Francúzske médiá pripomenuli, že útok spáchaný na mieste vyhľadávanom turistami z celého sveta je typom nízkonákladového – low-cost – útoku a nesie všetky znaky radikálneho islamu. Dodali tiež, že k nemu došlo len deň po tom, ako sa terčom agresívneho útoku – spáchaného tiež chladnou zbraňou – stala trojica vojakov strážiacich židovské komunitné centrum v Nice v oblasti Alpes-Maritimes.