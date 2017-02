Nadnárodné spoločnosti podnikajú spoločné kroky proti migračnému výnosu

Podľa informácií britského denníka The Independent zástupcovia až 97 firiem, nevynímajúc obrovské korporácie ako Apple, Facebook či Google, spoločne podali federálnemu odvolaciemu súdu v nedeľu právny dokument, v ktorom odsudzujú migračný výnos Donalda Trumpa.

Tieto obrovské spoločnosti v danom texte zdôrazňujú význam imigrantov pre ekonomiku a spoločnosť. V liste sa píše: „Imigranti sú za mnohými zisteniami a vytvárajú niektoré z najinovatív­nejších spoločností. Amerika už dlho uznáva dôležitosť ochrany svojich občanov pred tými, ktorí by krajine uškodili. Ale robila to zároveň s tým, ako udržiavala náš základný záväzok prijímania imigrantov, a síce zvýšenými previerkami osobných údajov a inými kontrolami osôb, ktoré chcú vstúpiť do našej krajiny.“

Šéf spoločnosti Uber Travis Kalanick po kritike zo strany zákazníkov a vodičov minulý týždeň rezignoval na funkciu člena podnikateľskej rady administratívy Donalda Trumpa. „Imigrácia a otvorenosť k utečencom je dôležitou súčasťou úspechu našej krajiny a úprimne povedané, aj firmy Uber. Existuje veľa spôsobov, ktorými sa budeme snažiť presadiť zmeny v imigrácii, ale zotrvávanie v podnikateľskej rade by bolo v rozpore s týmto cieľom. Migračný výnos ubližuje mnohým ľuďom naprieč Amerikou,“ povedal pre Bloomberg News.

Migračný výnos na 90 dní zakázal vstup do USA občanom siedmich štátov. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb. Federálny sudca James Robart však tento výnos dočasne zablokoval.